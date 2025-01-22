«Или русские просто заберут эти деньги себе!» - найден неожиданный источник средств для укрепления обороны Латвии

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что страна может привлечь валютные резервы, которые пока не использует, для обеспечения расходов на оборону на уровне 5% ВВП.
Об этом Науседа сказал в интервью балтийскому информагентству BNS.
Официальные международные резервы Литвы, составляющие более 7 млрд евро, хранятся за рубежом. Почти половина этих средств – долговые ценные бумаги.
Экономика Литвы больше не использует свои резервы для поддержания валюты, поскольку она перешла на евро, который поддерживается Европейским центральным банком.
«Я бы сказал так: эти деньги тоже можно было бы использовать и связать с формированием нашей национальной дивизии. Давайте поймем одну вещь: эти деньги, как показывает наш исторический опыт, часто приходится потом использовать для содержания правительства в изгнании», – обратил внимание литовский президент.
Отметим, что подобный план может быть реализован и в Латвии, считает политтехнолог Юргис Лиепниекс.
«Это мощная идея. Перевожу - когда мы вступили в евро, мы перевели часть своих валютных резервов в ЕЦБ, потому что теперь это тоже наша валюта, но часть резервов осталась в Банке Латвии, где они ждут непредвиденной необходимости (например, если когда-нибудь понадобится восстановить латы). Возможно, настал момент, когда необходимо пустить эти средства в дело, ведь если государства не будет или будет война, то русские просто заберут все себе», - указал Лиепниекс.
Tā ir spēcīga ideja. Tulkoju - kad iestājāmies eiro, mēs daļu savu valūtas rezervju aizskaitījām uz ECB, jo tā tagad ir arī mūsu valūta, bet daļa rezervju palika mums Latvijas bankā, kur tās stāv nenoskārstai vajadzībai (piemēram, ja vajadzētu kādreiz atjaunot latu). Varbūt, ka… https://t.co/wjF3d5EETQ— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) January 22, 2025
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