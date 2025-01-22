«Или русские просто заберут эти деньги себе!» - найден неожиданный источник средств для укрепления обороны Латвии

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что страна может привлечь валютные резервы, которые пока не использует, для обеспечения расходов на оборону на уровне 5% ВВП.

Об этом Науседа сказал в интервью балтийскому информагентству BNS.

Официальные международные резервы Литвы, составляющие более 7 млрд евро, хранятся за рубежом. Почти половина этих средств – долговые ценные бумаги.

Экономика Литвы больше не использует свои резервы для поддержания валюты, поскольку она перешла на евро, который поддерживается Европейским центральным банком.

«Я бы сказал так: эти деньги тоже можно было бы использовать и связать с формированием нашей национальной дивизии. Давайте поймем одну вещь: эти деньги, как показывает наш исторический опыт, часто приходится потом использовать для содержания правительства в изгнании», – обратил внимание литовский президент.

Отметим, что подобный план может быть реализован и в Латвии, считает политтехнолог Юргис Лиепниекс.

«Это мощная идея. Перевожу - когда мы вступили в евро, мы перевели часть своих валютных резервов в ЕЦБ, потому что теперь это тоже наша валюта, но часть резервов осталась в Банке Латвии, где они ждут непредвиденной необходимости (например, если когда-нибудь понадобится восстановить латы). Возможно, настал момент, когда необходимо пустить эти средства в дело, ведь если государства не будет или будет война, то русские просто заберут все себе», - указал Лиепниекс.