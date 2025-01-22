По стопам Трампа: Шлесерс требует и в Латвии «зафиксировать» только два пола - мужской и женский

Как известно, новый президент США Дональд Трамп уже в первый день пребывания на своем посту исполнил одно из своих ключевых предвыборных обещаний - установить, что страна признает только два пола: мужской и женский. В указе с названием "О защите женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической правды для федерального правительства" четко зафиксировано, что впредь Соединенные Штаты не будут поощрят никакие попытки "мужчин идентифицировать себя в качестве женщин и наоборот". Аналогичную политику двух полов хотят проводить в Латвии и депутаты Сейма от фракции "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Завтра парламент на пленарном заседании решит, рассматривать ли по существу следующую поправку в Сатверсме, предложенную Шлесерсом и другими депутатами от ЛПМ: "Государство признает, что существует только два пола - мужчина и женщина, - и не способствует, не поддерживает распространение искусственно созданных полов".