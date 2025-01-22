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По стопам Трампа: Шлесерс требует и в Латвии «зафиксировать» только два пола - мужской и женский 2

Политика
Дата публикации: 22.01.2025
BB.LV
По стопам Трампа: Шлесерс требует и в Латвии «зафиксировать» только два пола - мужской и женский

Завтра Сейм рассмотрит поправки фракции "Латвия на первом месте" в Конституцию.

Как известно, новый президент США Дональд Трамп уже в первый день пребывания на своем посту исполнил одно из своих ключевых предвыборных обещаний - установить, что страна признает только два пола: мужской и женский. В указе с названием "О защите женщин от гендерного идеологического экстремизма и восстановление биологической правды для федерального правительства" четко зафиксировано, что впредь Соединенные Штаты не будут поощрят никакие попытки "мужчин идентифицировать себя в качестве женщин и наоборот". Аналогичную политику двух полов хотят проводить в Латвии и депутаты Сейма от фракции "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Завтра парламент на пленарном заседании решит, рассматривать ли по существу следующую поправку в Сатверсме, предложенную Шлесерсом и другими депутатами от ЛПМ: "Государство признает, что существует только два пола - мужчина и женщина, - и не способствует, не поддерживает распространение искусственно созданных полов".

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Комментарии (2)

  • М
    Михаил
    24-го января

    национальная буржуазия держит нос по ветру, приспосабливаясь к изменившимся обстоятельствам, бизнесмены хреновы. Тенденции сменятся, и они тут же заявят, что они всегда так считали :) Традиции приспособленчества, однако..

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го января

    Климатобесие лучше отменяйте, а не этот пиарный цирк. От этой зелёной повесточки и налогов на эту всю херабору загнёмся прежде.

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