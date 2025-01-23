Это коснется каждого пенсионера: латвийский министр сделал важное заявление

В этом году в Латвии может быть принято решение о "базовых пенсиях". Что это такое, в интервью Neakarīgā рассказал министр благосостояния Улдис Аугулис.

«Наша задача, чтобы увеличить адекватность пенсий, в этом году — принять решение о «базовых пенсиях», которое будет основано на оценке стажа работы не только до 1996 года, но и за весь трудовой стаж. Это в определенной степени даст нынешним и будущим пенсионерам ощущение стабильности и понимание того, что их трудовой стаж оценивается. На практике это может вступить в силу с 2029 года. К этому времени мы завершим восстановление надбавок тем, кому они были прекращены в 2012 году», — сказал Улдис Аугулис в интервью.

«Базовая пенсия» будет регулярным ежемесячным платежом, который будет выплачиваться из средств государственного бюджета дополнительно к пенсионным выплатам, рассчитанным на основе взносов в систему государственного социального страхования. «Базовая пенсия» будет выплачиваться всем получателям пенсии по возрасту.