Подозрительные лица: как Латвия отгоняет иностранцев от рубежей государства

В последние годы аббревиатура СНГ — Содружество независимых государств — практически исчезла из политической повестки, уж слишком аморфным и фантомным является это образование 33–летней давности. Однако вскоре сей структуре предстоит быть включенной в латвийское законодательство — в поправках к Закону о государственной границе Латвийской Республики.

Новый порядок касается пропусков для нахождения в пограничной зоне и декларирования при въезде в ЛР.

Шпионы и вредители

Вот как обосновывает новые нормы аннотация к законопроекту: "В данный миг геополитический настрой Российской Федерации, а также ее союзницы — Республики Беларусь, противостоят геополитическим интересам Латвийской Республики, а также другим государств региона, Европейского союза, НАТО, которые направлены на содействие международному миру, решению межгосударственных отношений дипломатическим, основанным на международном праве путем, сохранение территориальной целостности и демократических ценностей. Тем самым для учреждений власти Российской Федерации и Республики Беларусь размещенные в среде объекты несомненно есть один из приоритетов их разведывательной деятельности".

Разведслужбы сопредельных государств, отмечается в документе, интересуются "ходом постройки, техническими параметрами объектов, используемыми технологиями, решениями безопасности и уязвимостью" инфраструктуры госграницы ЛР. "Получив актуальную информацию, она может быть использована при планировании и проведении направленных против соседних государств военных операций, а также гибридных атак и диверсий, а также иных вредительских действий, в том числе незаконного пересечения государственной границы".

Далее следует перечисление бывших республик СССР, ныне входящих в СНГ — у коих "исторически и по–прежнему есть актуальное и тесное взаимное сотрудничество". Упомянуты девять государств, кроме Украины и Грузии — зато включена Молдова.

"Упомянутое сотрудничество осуществляется не только в области безопасности, но также в области экономики (совместные проекты инфраструктурного развития) и культурного обмена. Взаимные отношения находящихся в составе СНГ государств, а также подчиненное интересам Российской Федерации отношение к ценностям западных государств характеризуют возможности Российской Федерации для получения соответственной информации использовать источники также из государств содружества".

По состоянию на 30 декабря 2024 года для нахождения в погранзоне имело силу 24 временных пропуска, из них для граждан РФ — 18, РБ — 6. Однако, судя по всему, для завершения постройки инфраструктуры, которое рассчитано на конец 2027 года, подразумевается привлечь определенное число гастарбайтеров, а вот они как раз и вызывают опасения у спецслужб Латвии. Консультации при подготовке законопроекта велись со Службой государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме, Государственной пограохраной, МВД и Министерством юстиции.

Справка для молдаванина

Новации представлены и для Закона об иммиграции. Теперь "иностранец, у которого есть гражданство какого–либо государства–участника Содружества независимых государств и который не получило визу, выданную Латвийской Республикой, или разрешение на пребывание, перед въездом в Латвийскую Республику обязан предоставить необходимые для предотвращения угрозы государства сведения:

цели путешествия (въезда);

времени и месте планируемого нахождения;

маршруте следования;

контактной информации;

об информации о занимаемых лицом или его близкими выборными должностями;

кандидатстве на выборах;

нынешнем или бывшим статусе должностного лица государства или самоуправления;

службе в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной охране, на таможне или внутренней, юридической или иностранной (также дипломатической) службе.

Вот такую справочку должен будет заполнить отныне любой въезжающий безвизовый иностранец, если его отечество до сих пор — в СНГ. Но вот кто же у нас такой уникальный? На самом деле есть всего одно государство, которое одновременно состоит и в Содружестве, и имеет "безвиз" с Евросоюзом. Это Республика Молдова, либерализовавшая въезд–выезд с Брюсселем еще в 2014 году. Армения пока под вопросом, в отношении нее применяют визы.

Очень странно, с чего бы это к подданным госпожи Санду такое особо предвзятое отношение?

Однако нет ничего проще выйти из этого ребуса — ведь практически у всех в Молдове (и у многих в Приднестровье) есть паспорта Румынии, позволяющие свободно трудоустраиваться в Евросоюзе. Так что будущие строители госграницы ЛР вполне официально могут быть румынами. А что по–русски говорят, так это… выучили в процессе самообразования.

Также было бы весьма интересно посмотреть, как среднестатистический латвийский пограничник сопоставит представленные в декларации вышеупомянутые данные. Ну, например, владеет ли страж рубежей ЛР языками государств СНГ, чтобы по базам данных удостовериться, правду ли написал о себе иностранец. А вдруг он был кандидатом на выборах в парламент, но не указал это?

Создает барьер для разведывательной деятельности

Но все сделано для святых целей. Аннотация поправок к Закону об иммиграции провозглашает: "Соответствующая инфраструктура охраны государственной границы задерживает не только незаконное пересечение государственной границы и нелегальное перемещение товаров через государственную границу, но также создает барьер для разведывательной деятельности и диверсий враждебных государств".

Председатель парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис (Объединенный список) отметил, что законопроекты были приняты большинством при одном депутате, проголосовавшем против, и одном воздержавшемся. При обсуждении сроков принятия депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) высказался, что данные документы весьма подробно обсуждались в рабочих группах и потому их как можно скорее следует направить на принятие и в пленарном заседании Сейма.

Весьма характерно, что среди присутствовавших на заседании представителей Юридического бюро Сейма не возникло сомнений — хотя бы про то, а отчего бы вдруг стало возможным так странно дискриминировать граждан Молдовы, чье Соглашение об ассоциации с Европейским союзом было подписано и ратифицировано всеми членами ЕС и полностью вступило в силу 1 июля 2016 года.

В связи с вышеуказанным также весьма странно звучит пункт 5 аннотации поправок к Закону об иммиграции: "Законопроект соответствует международным обязательствам, в том числе международным обязательствам в области прав человека".

Несмотря на то что в процессе подготовки документов участвовали и чиновники МИД Латвии, у них не возникли раздумья и насчет того, насколько применимы на практике будут указанные нормы. Кстати, за отказ предоставить требуемые сведения или дачу ложных данных иностранцев будут штрафовать на 2000 евро.

Границу собираются охранять всеми способами — в том числе абсурдными.