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«Возможно, мы зашли слишком далеко» - Ринкевич об инклюзивности и правах трансгендеров после прихода Трампа 5

Политика
Дата публикации: 23.01.2025
BB.LV
«Возможно, мы зашли слишком далеко» - Ринкевич об инклюзивности и правах трансгендеров после прихода Трампа

Находясь на полях Всемирного экономического форума в Давосе, президент Латвии Эдгар Ринкевич ответил на вопрос о том, как может измениться ситуация с правами представителей ЛГБТ с приходом Дональда Трампа.

По словам Ринкевича, возможно, в этом вопросе администрация предыдущего президента США и вправду зашла слишком далеко. Важно, чтобы администрация Трампа не ушла слишком далеко в противоположную сторону.

«Я надеюсь, что мы не увидим откатывания назад. Я думаю, что тут есть большая разница. Я дискутировал об этом и дома. Это дискуссии, которые ведутся в США, а также в Европе о том, насколько далеко нужно заходить в вопросе уважения прав трансгендеров. Я вижу, что, возможно, в какой-то момент эти дискуссии, возможно, зашли слишком далеко. Дошли до своей крайности. Теперь, я надеюсь, это не зайдет слишком далеко, до другой крайности.

Я надеюсь, что мы будем уважать основные права везде, включая права геев, права меньшинств. Но я так же думаю, что когда вы получаете квоты, какие-то позитивные действия, другие люди начинают считать, что дискриминируют уже их. Я думаю, что эти вопросы крайне чувствительны», - заявил президент.

Напомним, избранный президент в первый день работы своей администрации пообещал отказаться от трансгендерно-ориентированной политики в армии, школах и спорте. Трамп пообещал «остановить трансгендерное безумие», поскольку республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса и Белый дом.

«Я подпишу указ о прекращении сексуального калечения детей, откажусь от трансгендерной политики в армии и наших начальных, средних и старших школах», – заявил он.

Он также пообещал «не допускать мужчин в женский спорт», добавив, что «правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола – мужской и женский».

#эдгар ринкевич #лгбт #дональд трамп
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4

Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Трамп реальный Волшебник!

    25
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Ринкевич официально заявил что то что он был геем это было "давно". Теперь он не гей. Правда остался реальным педирастов.

    30
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    А что же его "муж" делать будет...? Вот где проблема.

    24
    0
  • JB
    Janis Berzin
    24-го января

    Эдгараст Ринкевич заволновался - карьерные перспективы могут закончится креслом презика ЛР, а хотелось ещё в натовских или структурах ЕС поучаствовать. Поэтому угодливо и услужливо изогнулся перед новым хозяином. Не бойся Пэдгар - такое как ты не тонет!

    55
    1
  • НС
    Николай Семёнов
    24-го января

    Педераст защищает педерастов, животные...

    40
    2
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