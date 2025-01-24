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Беспорядки у Милды: комментируя произошедшее, депутат Домбрава вспомнил…русских 1

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
Беспорядки у Милды: комментируя произошедшее, депутат Домбрава вспомнил…русских

Депутат Сейма Янис Домбрава выразил свое возмущение беспорядкам у Памятника Свободы.

Комментируя произошедшее, политик вспомнил про…русских.

«Ни один русский никогда не позволял себе действовать таким образом против символа нашей независимости — Памятника Свободы — как эти голландские отморозки сделали сегодня вечером. Козловскис и Спрудс должны перестать спать – им нужно дать задание действовать!», - выразил свое возмущение депутат.

Отметим, что комментарий политика оценили не все.

«Скоро жизнь с русскими покажется раем!», - написал один из пользователей.

«А что ты хотел? Это цивилизованные европейцы, а не какие-то русские дикари, орки!», - отметил другой.

«Своему однопартийцу Ратниексу из Рижской думы уже сказал, чтобы он перестал спать? Это его главная обязанность», - указал еще один.

«Русские тоже разные. Например, русские в России вас, Домбрава, переедут и даже не заметят. Хотя в день X (не дай Бог, конечно, чтобы он когда-нибудь наступил) у вас не будет возможности с ними встретиться: вы сбежите из Латвии, потому что знаете, что ничего хорошего вас не ждет», - считает четвертый.

Напомним, после оккупации Латвии к СССР в 1940 году поднимался вопрос о допустимости реконструкции, переносе или даже разборке Памятника Свободы в Риге, но благодаря участию в обсуждении знаменитого скульптора В. И. Мухиной (уроженки Риги), академика архитектуры Л. В. Руднева (долго жившего в этом городе) и архитектора памятника, академика АН Латвийской ССР архитектора Э. Е. Шталберга монумент был сохранён на своём месте в прежнем виде

#домбрава #памятник
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    24-го января

    Скунгс депутат изволил гневаться - отныне всем должностным лицам спать воспрещается. Когда коту нечего делать, то он вылизывает свои яйца, а латышские политиканы свой шовинизм.

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