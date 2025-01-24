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Министры энергетики стран Балтии подтверждают полную готовность к синхронизации с единой европейской электросетью 2

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
LETA
Министры энергетики стран Балтии подтверждают полную готовность к синхронизации с единой европейской электросетью

Страны Балтии полностью готовы через 14 дней отключиться от контролируемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и подключиться к единой европейской сети электроэнергии, подчеркнули в пятницу министры энергетической отрасли стран Балтии, выступая перед журналистами.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис заявил, что на встрече министры обсудили все вопросы в связи с планируемым отключением от так называемой сети БРЭЛЛ и синхронизацией с европейской сетью электроэнергии.

Он выразил благодарность операторам электросистем стран Балтии за вложенную работу и соблюдение графиков.

Мелнис подчеркнул, что на данный момент не выявлено никаких провокаций со стороны России, однако заверил, что у стран Балтии есть и альтернативные сценарии на случай, "если возникнут какие-то риски или угрозы".

Министр по вопросам климата Эстонии Йоко Алендер заявила, что страны Балтии хотят быть полностью свободны от России.

"Мы хотим, чтобы электроэнергия отправлялась только между партнерами, которым можно полностью доверять", - сказала Алендер.

Она также подчеркнула, что страны Балтии полностью готовы осуществить переключение от одной сети к другой так, чтобы потребители этого даже не заметили.

После полного подключения к европейской сети важнее всего будет охрана безопасности электроэнергетической сети, особо отметила эстонский министр.

"Это исторический момент, который откроет новую главу в сотрудничестве стран Балтии", - заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, отметив, что рассмотрены и проанализированы все возможные сценарии и общественность о подключении к европейской сети может не беспокоиться.

Все три министра подчеркнули, что мониторинг электросетей ведется постоянно и вовлеченные стороны готовы к возможным провокациям, но при этом литовский министр указал на вероятность развертывания дезинформационных кампаний.

На встрече также обсуждалось дальнейшее сотрудничество стран с целью укрепления и поддержания безопасности электроэнергетической сети. Все три министра сошлись во мнении, что в будущем приоритетом станет укрепление ее безопасности. В этой же связи при проектировании новых электросетей надо думать не только о защите, но и о возможности как можно скорее восстановить работу инфраструктуры в случае возможных повреждений, добавили должностные лица.

Кроме того, министры отметили, что синхронизация с европейской электросетью не должна особо влиять на цены на электроэнергию.

По словам Алендер, цена электроэнергии, скорее всего, будет слегка колебаться в связи с отключением, но в целом это не должно повлиять на ситуацию на рынке электроэнергии. расходы домохозяйств в этой связи могут вырасти примерно на один евро в месяц, пояснила она.

Как сообщалось, с 7 по 9 февраля этого года запланировано отключение энергосистемы Балтии от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской электросети.

#страны балтии #электричество
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    24-го января

    портал бб-лв постоянно "крадёт" цифры (порядковый номер + скобка) в моих комментариях. Можно ли прекратить это безобразие? Ибо других средств структурирования текста тут не предусмотрено. Оставьте хоть такую возможность избежать трудночитаемости!

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  • А
    Андрей
    24-го января

    "Это исторический момент" С этим не поспоришь! Но, всё же - как человек, опытный в разных миграциях, могу посоветовать:

    1. Заранее, накануне сделайте резерыне копии ваших данных на домашних, корпоративных и прочих ресурсах, включая "облачные"

    2. заранее - протестируйте, что можете восстановиться с этих резервных копий

    3. зарядите ноутбуки, телефоны, пауэр-банки и прочие накопители электроэнергии

    4. Не забудьте про фонарики и свечи!

    5. Купите детям книжки, краски, альбомы, раскраски и прочее, чем они смогут заняться, если гаджеты какое-то время (от нескольких часов, до суток) не будут работать

    6. Наличка - тоже пригодится, ибо кто его знает как-то там будут карточки принимать в случае сбоев в отдельных сегментах электо и компьютерных сетей. Сбой не гарантирован, но подумайте - такое событие реально первый раз! Кто даст 100% гарантию, что абсюлютно всё учтено?

    7. В случае пропажи электричества - не волнуйтесь! Правящие и технические специалисты заинтересованы, чтобы оно появилось снова. Они тоже не от Солнца заряжают свои электромобили!

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