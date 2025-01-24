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«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев» - Кирштейнс 4

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев» - Кирштейнс

Депутат Сейма Александр Кирштейнс обрушился с критикой на руководство Латвии, из-за которого, как считает политик, пострадаем мы все. Депутат выступил в эфире TV24 указав, что мы будем страдать из-за политики ЕС.

«Как ЕС может экономически конкурировать с США? Они перенимает компании и производство. И ведь у них все иначе, они могут занимать и печатать свои доллары, рассказывая все, что у них внешний долг в триллионы, а будет еще больше, но ничего не изменится. Мы будем страдать. Будем страдать от тарифов, будем страдать из-за глупой политики ЕС», - указал он.

В социальных сетях Кирштейнс дополнил свою мысль.

«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев, которые пичкают нас своими бесполезными инструкциями по предотвращению «климатического кризиса» в комплекте с загрязняющими окружающую среду технологиями?

Шум и гам, деградация природных ландшафтов, загрязнение лесов и полей странными сооружениями — все это наносит вред окружающей среде!», - отметил он.

#политики #мнения
53
2

Комментарии (4)

  • MT
    Michael T.
    25-го января

    Если НЕТ своей головы и мозгов= лохи ...все просто...

    11
    0
  • А
    Андрей
    24-го января

    Так интересно говорит.... :) А сам - инвестирует (покупает акции) в предприятия США и Китая на тысячи USD/EUR. При этом инвестиции в предприятия Латвии - почти нулевые. Источник: добровольные предвыборные декларации кандилатов в депутаты - передв выборами в Сейм-2022 - подробности на сайте sv2022 пунктс CVK пунктс LV в списке партий находим националов (11-й список), и далее по фамилиям (Aleksandrs Kiršteins, Edvīns Šnore, Jānis Dombrava, возможно другие). Мотаем вниз в раздел, где "Akcijas".

    Вот и ответ гражданину Кирштейнсу об истинном лице патриотов их партии и его лично! Его уже из партии то выгнали. Но суть от этого не меняется. Языком болтать - расчёт на лохов среди населения, особенно среди гос.служащих (силовых и не силовых ведомста), которые облуживают их интересы. А вот если таки провести аудит инвестиций каждого конкретного депутата - то, как говорится: "можно увидеть одну звёздочку, две звёздочки, и, даже, три звёздочки!"

    Чемодан, вокзал, Америка!

    43
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Цель латышей сделать территорию Латвии зелёную и экологически чистую. Т.е. просто исчезнуть.

    67
    0
  • Д
    Дед
    Алексей Зиновьев
    24-го января

    Т.е. самоуничтожиться!

    49
    0

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