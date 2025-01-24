«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев» - Кирштейнс

Депутат Сейма Александр Кирштейнс обрушился с критикой на руководство Латвии, из-за которого, как считает политик, пострадаем мы все. Депутат выступил в эфире TV24 указав, что мы будем страдать из-за политики ЕС.
«Как ЕС может экономически конкурировать с США? Они перенимает компании и производство. И ведь у них все иначе, они могут занимать и печатать свои доллары, рассказывая все, что у них внешний долг в триллионы, а будет еще больше, но ничего не изменится. Мы будем страдать. Будем страдать от тарифов, будем страдать из-за глупой политики ЕС», - указал он.
В социальных сетях Кирштейнс дополнил свою мысль.
«Неужели и вправду единственная цель жизни латышей — сделать счастливыми иностранцев, которые пичкают нас своими бесполезными инструкциями по предотвращению «климатического кризиса» в комплекте с загрязняющими окружающую среду технологиями?
Шум и гам, деградация природных ландшафтов, загрязнение лесов и полей странными сооружениями — все это наносит вред окружающей среде!», - отметил он.
Vai tiešām latviešu vienīgais dzīves mērķis ir padarīt laimīgus sveštautiešus, kas mums ieskapē savas nekur nederīgās ,,klimatmkrīzes” novēršanas instrukcijas komplektā ar vidi piesārņojošām tehnoloģijām. Trokšņi, zibšņi, dabīgo ainavu degradācija, mežu un lauku piesārņošana ar… https://t.co/HfmSsmC9O1— Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) January 23, 2025
Комментарии (4)
Оставить комментарий