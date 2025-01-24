Новый госсекретарь США позвонил главе МИД Латвии: обсуждали Россию

МИД Латвии отмечает, что наша страна была одной из первых, представителю которой позвонил Марко Рубио.

Новый госсекретарь США Марко Рубио связался по телефону с главой МИДа Латвии Байбой Браже и обсудил с ней, как американо-латвийские отношения, так и международную проблематику.

"Во время разговора подчеркнула наше тесное партнерство и поблагодарила за поддержку Соединенными Штатами Латвии, начиная еще с момента создания нашего государства.

Подчеркнула нашу поддержку призыву США увеличить расходы союзников НАТО на оборону, чтобы обеспечить необходимые оборонные возможности - противовоздушную оборону, дальнюю артиллерию, прекращение нелегальной миграции.

Подчеркнула и необходимость реализовать концепцию "мир через силу" (strength through peace), особенно в отношении сдерживания России.

Проинформировала об обустройстве восточной границы Латвии и о том, что Латвия укрепляет и защищает внешнюю границу всего ЕС и НАТО.

Подчеркнула необходимость поддержки Украины и достижения справедливого и длительного мира в Украине", - сообщила по итогам телефонного разговора Байба Браже.

Как сообщалось ранее, 20 января Сенат США утвердил Марко Рубио на посту государственного секретаря, сделав его первым утверждённым членом администрации президента Дональда Трампа.

Рубио стал первым латиноамериканцем и первым человеком, свободно говорящим на испанском языке, занявшим пост главы американской дипломатической службы.

Марко Рубио, родившийся в Майами в семье кубинских иммигрантов, в 1993 году окончил Университет Флориды со степенью в области политологии. В 2010 году он был избран в Сенат США.