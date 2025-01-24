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«Очень тревожное время»: Ринкевич призвал готовиться к плохому сценарию 2

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
«Очень тревожное время»: Ринкевич призвал готовиться к плохому сценарию
ФОТО: LETA

Необходимо готовиться в ближайшие годы предотвратить самые плохие сценарии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в торжественной церемонии смены командующего Национальными вооруженными силами (НВС) у памятника Cвободы в Риге.

Приветствуя нового командующего НВС, бригадного генерала Каспара Пуданса, который с 27 января примет на себя выполнение должностных обязанностей после ухода с этого поста генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, президент в своем выступлении подчеркнул, что это очень тревожное время, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

"Это время, в которое продолжается агрессия России против Украины. Время, когда против нашей страны разворачивается гибридная война в самых разных формах, но я уверен, что знания и опыт бригадного генерала Пуданса позволят ему достойно выполнять основные обязанности командующего вооруженными силами", - заявил Ринкевич.

Президент пожелал всему составу НВС и новому командующему сил, профессионализма, выдержки и чести на службе Латвии.

Ранее сообщалось, что Сейм утвердил бывшего командующего Земессардзе бригадного генерала Пуданса на посту командующего НВС 19 декабря прошлого года.

Согласно закону о Национальных вооруженных силах, Сейм утверждает командующего НВС в должности сроком на четыре года и освобождает от должности по предложению президента страны.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    25-го января

    Плохой сценарий, для кого? Может для тех, кто издевался над русскими детьми и пенсионерами? Может для тех, кто разворовывал латвийский бюджет? Тогда я не против этих сценариев.

    20
    1
  • MT
    Michael T.
    24-го января

    Вот одного не пойму...Раз решения и дейсвия принимали ПОЛИТИКИ, ну так и отвечайте и ГОТОВЬТЕСЬ...я тут причем???? можно и продолжить: историю успеха : Parex, кредит G24, , зеленая энергия, дешевый/ дорогой газ, переход обменный курс лата на евро, что там еще обесчали??? Ну вот и готовьтесь, хлебайте....

    67
    3

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