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Пособие на латвийского ребенка хотят увеличить в два с лишним раза 1

Политика
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
Пособие на латвийского ребенка хотят увеличить в два с лишним раза
ФОТО: dreamstime

Кажется, и чиновники догадались, что только при помощи фраз о важности улучшения демографической ситуации рождаемость не повысить.

И на последнем заседании комиссии Сейма по социальным делам представители Минблага представили свой план повышения различных видов пособий семьям с детьми. Отметим, что эти пособия не повышались годами.

Так, пособие по уходу за ребенком до полутора лет в следующем году Минблаг хочет повысить с 171 евро до 422 евро. Заметим, что пособие в размере 171 евро было назначено в 2014 году. С тех пор инфляция выросла в разы, повысились минималка и средняя зарплата.

Минблаг предлагает повысить и семейное пособие, увеличив его вдвое, то есть до 50 евро на одного ребенка. Также планируется поднять пособие по рождению ребенка — с 421 евро до 741 евро.

Напомним, что в последние недели о демографии вспоминали и первые лица страны — президент и премьер. Правда, пока Эвика Силиня о финансовом вопросе не заикалась — говорили лишь о необходимости обеспечить малышей до полутора лет яслями, а также укрепить детско–юношеский спорт.

Связь рождаемости с детско–юношеским спортом весьма сомнительна, что же касается яслей, то если родителям платить нормальное пособие, то они как–нибудь справятся сами — или наймут няню. Справедливости ради заметим, что с этого года повысилось пособие с 50% до 75% для родителей детей до полутора лет, если родители вышли на работу.

Однако уже который год не повышаются налоговые льготы для семей с детьми. Да, введение единого необлагаемого минимума повысит реальный доход всех работающих, в том числе и семей с детьми, но у семей с детьми и расходы на порядок выше, чем у тех, кто детей не имеет.

Так или иначе, но Минблаг "на бумаге" уже новые пособия нарисовал. Дело "за малым" — за получением на это бюджетных средств.

Чтобы увеличить все вышеперечисленные пособия, понадобится порядка 130 миллионов евро!

Удастся ли выбить такие деньги при обсуждении бюджета на следующий год? Определенная надежда есть, ведь следующий год — год выборов в Сейм и правящие наверняка захотят порадовать хотя бы какую–то часть избирателей.

Но не стоит забывать, что в следующем году политики должны будут еще увеличить расходы на оборону — чтобы к 2027 году выйти на уровень финансирования военных нужд в 5% от ВВП.

#детские пособия
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    24-го января

    " о необходимости обеспечить малышей до полутора лет яслями" - младенцы до 1.5 лет самостоятельно ничего не могут, но правящий класс готов на всё лишь бы выгнать маму на работу. Когда в тоталитарной, недемократической, несвободной ЛССР декретный отпуск увеличили до 3 лет, то произошло увеличение рождаемости. Неэффективная социалистическая экономика могла себе это позволить.

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