Ринкевич: латвийская дипломатия должна сосредоточиться на укреплении национальной безопасности

Главной задачей латвийской дипломатии должно быть укрепление национальной безопасности и содействие экономическому росту, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром иностранных дел Байбой Браже в Рижском замке в пятницу.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи стороны обсудили отчет министра иностранных дел о работе в 2024 году и планируемые меры во внешней политике страны и в вопросах ЕС на 2025 год.

Должностные лица обменялись мнениями о позиции и действиях Латвии в укреплении трансатлантических отношений, дальнейшей поддержке Украины и других вопросах внешней политики.

В ближайшее время министр иностранных дел ознакомит Сейм с докладом о работе в 2024 году и планах на текущий год в рамках ежегодных дебатов по внешней политике.