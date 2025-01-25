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Шлесерс обещает в Риге бесплатный общественный транспорт для всех 2

Политика
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
Шлесерс обещает в Риге бесплатный общественный транспорт для всех

Но нерижанам, которые захотят въехать в центр Риги на машине, придется заплатить.

Лидер "Латвия на перврм месте", кандидат в мэры Риги Айнарс Шлесерс заявил в социальных сетях о готовности сделать в столице общественный транспорт полностью бесплатным для всех. "Это позволит во-первых, уменьшить пробки, во-вторых - не нужны будут ни э-талоны, ни контролеры, которые для ловли "зайцев" еще и привлекают муниципальную полицию, и в-третьих - чем меньше автотранспорта на улице,чем чище воздух", - отметил А. Шлесерс. А чтобы стимулировать нерижан пользоваться общественным транспортом, который и для них будет бесплатным, политик намерен ввести плату за въезд в центр Риги.

"Если вы задекларированы не в Риге, хотя здесь работаете или учитесь, то ваши налоги уходят в то самоуправление, где вы задекларированы. И значит будет справедливо за ваш въезд на машине в исторический центр Риги взимать плату - 2 или 3 евро, которые будут поступать в бюджет "Ригас сатиксме" и позволят покрывать расходы на содержание общественного транспорта. Не хотите платить? Тогда есть два пути - въезжайте в центр на общественном транспорте или передекларируйтесь в Риге", - пояснил А. Шлесерс.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    О, материальчик к муниципальным выборам подкинули.

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  • MI
    Marija Ivanova
    26-го января

    в юрмале бесплатный, но у всех машины всё равно.

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