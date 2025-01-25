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В США рост, в ЕС спад. Кто виноват? - Домбровскис 6

Политика
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
В США рост, в ЕС спад. Кто виноват? - Домбровскис
ФОТО: LETA

Негативное влияние войны России против Украины замедляет экономический рост Европейского союза (ЕС), заявил в интервью агентству ЛЕТА еврокомиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис.

Согласно докладу Всемирного экономического форума, опубликованному на прошлой неделе, экономисты в этом году прогнозируют сильный рост в США, в то время как Европа третий год подряд останется "слабым регионом".

Как отметил Домбровскис, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась дискуссия экономистов по этим прогнозам и перспективам глобального роста. Агрессия России против Украины оказывает большее влияние именно на экономику ЕС, особенно Восточной Европы.

Европейская комиссия в этом году прогнозирует экономический рост ЕС на уровне 1,5% по сравнению с 3,3% во всем мире.

Еврокомиссар указал, что рост производительности труда в ЕС на протяжении десятилетий был более медленным, чем в других регионах с крупной экономикой, таких как Китай и США, и именно поэтому вопросы конкурентоспособности являются одним из приоритетов новой Еврокомиссии.

"В этом месяце Еврокомиссия представит свои первые инициативы по повышению конкурентоспособности ЕС и снижению административного бремени. На Всемирном экономическом форуме состоялась встреча за круглым столом с представителями бизнеса, и мы должны признать, что давление административного бремени чрезвычайно велико", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что проблемы конкурентоспособности, в том числе административное бремя, сдерживают экономическое развитие ЕС и негативно влияют на привлечение инвестиций, так как многие предприятия предпочитают инвестировать в США или Китае.

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Комментарии (6)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Виноват дурак Домбровский! Неужели до сих пор непонятно? Он умеет только уничтожать и разрушать. Посмотрите что он сделал с Латвией! С ее экономикой, транзитом и производствами.

    25
    0
  • JB
    Janis Berzin
    25-го января

    "В США рост, в ЕС спад. Кто виноват? - Домбровскис" - административное бремя оно такое. С толстыми щёками в очках, с президентом половым извращенцем, с премьершей, призывающей, урезать декретный отпуск, с нацистами-мэрами, депутатами и т.д.. Если их производительность "труда" должна вырасти, то лучше не надо.

    48
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    25-го января

    А Вы побольше денег для роста ВПК США через Укрию шлите и будет вам счатье,идиоты.

    58
    0
  • Д
    Дед
    25-го января

    Ой, чего правда? Без российских углеводородов Европе полярный лис приходит? А давай еще какую санкцию применим, может Россия бесплатно станет отдавать свои газы и бензины. Вот любители халявы. лишь бы чего то отжать. Отжималка не выросла!

    55
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го января

    ВНЕЗАПНО! До Домбровскиса начало заходить кто это затеял и зачем.

    45
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Жан-Марко Фердыщенко
    25-го января

    Как мудро! Наконец-то т в "хомяка" зашло что это он затеял и определился почему.

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