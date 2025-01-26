МИД: у Лукашенко по-прежнему нет демократической легитимности

Белорусский диктатор Александр Лукашенко по-прежнему не имеет демократической легитимности, подчеркивает Министерство иностранных дел (МИД) Латвии после состоявшихся в воскресенье так называемых президентских «выборов».

Министерство иностранных дел заявило в своем заявлении для СМИ, что беспрецедентный уровень беспощадных репрессий, включая произвольные задержания и пытки, массовые нарушения прав человека, жесткие ограничения на участие в политической жизни для противников режима и существенно ограниченный доступ к независимым СМИ, опровергают какую-либо легитимность процесса, который имел место в воскресенье.

Страны Балтии и Северной Европы выражают солидарность с белорусским народом, который стремится к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси, заявляет Министерство иностранных дел.

В министерстве подчеркивают, что наши страны продолжат поддерживать неустанные усилия Белорусских демократических сил во главе с лидером Белорусских демократических сил Светланой Тихановской и независимого белорусского гражданского общества как в Беларуси, так и за рубежом.

Страны Балтии и Северной Европы также продолжают поддерживать демократическое право белорусского народа выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах, подчеркивает МИД.

Страны Балтии и Северной Европы решительно призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и их эффективной реабилитации, заявляет Министерство иностранных дел.

Как сообщалось, 26 января в Беларуси состоялись так называемые президентские «выборы». Представители «опроса голосов», проведенного властями, заявили, что диктатор Лукашенко, находящийся у власти в стране с 1994 года, «победил».

Европейский парламент призвал международное сообщество не признавать результаты этих фиктивных выборов. В четверг парламент Латвии также подтвердил, что не признает так называемые результаты выборов.