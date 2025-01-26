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МИД: у Лукашенко по-прежнему нет демократической легитимности 6

Политика
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
МИД: у Лукашенко по-прежнему нет демократической легитимности

Белорусский диктатор Александр Лукашенко по-прежнему не имеет демократической легитимности, подчеркивает Министерство иностранных дел (МИД) Латвии после состоявшихся в воскресенье так называемых президентских «выборов».

Министерство иностранных дел заявило в своем заявлении для СМИ, что беспрецедентный уровень беспощадных репрессий, включая произвольные задержания и пытки, массовые нарушения прав человека, жесткие ограничения на участие в политической жизни для противников режима и существенно ограниченный доступ к независимым СМИ, опровергают какую-либо легитимность процесса, который имел место в воскресенье.

Страны Балтии и Северной Европы выражают солидарность с белорусским народом, который стремится к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси, заявляет Министерство иностранных дел.

В министерстве подчеркивают, что наши страны продолжат поддерживать неустанные усилия Белорусских демократических сил во главе с лидером Белорусских демократических сил Светланой Тихановской и независимого белорусского гражданского общества как в Беларуси, так и за рубежом.

Страны Балтии и Северной Европы также продолжают поддерживать демократическое право белорусского народа выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах, подчеркивает МИД.

Страны Балтии и Северной Европы решительно призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и их эффективной реабилитации, заявляет Министерство иностранных дел.

Как сообщалось, 26 января в Беларуси состоялись так называемые президентские «выборы». Представители «опроса голосов», проведенного властями, заявили, что диктатор Лукашенко, находящийся у власти в стране с 1994 года, «победил».

Европейский парламент призвал международное сообщество не признавать результаты этих фиктивных выборов. В четверг парламент Латвии также подтвердил, что не признает так называемые результаты выборов.

#мид #беларусь
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Комментарии (6)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го января

    из ГосАкт СС СР за 01.24 В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза С СР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе С СР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза С СР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом СС Р как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхс комиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом С СР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рей ха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    2
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го января

    Латвии нужно поучиться демократии из Белоруссии. треть населения Культурной Автономии Латвия не имееют избирательных прав, парламент избирается половиной от списочного состова населения

    22
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го января

    в Прибалтийских торг компаниях нужно сменить риторику и интонацию

    11
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го января

    в Белоруссии недавно был созван Сьезд депутатов(официальная вывеска собрания не рчем не говорит) или Верховный Совет БС СР. избран всенародно руководитель Белоруссии. не забываем что БС СР соучредитель ООН а Прибалтика нет.

    Белоруссия готовиться к восстановлению Советской юрисдикции

    12
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го января

    торг компания "Лат республика" с 2022 в стадии ликвидации и банкровства. Конституция(Устав) прекратил действие. в Прибалтике все 3 торг компании в стадии ликвидации (созданы СС СР на срок 30 лет) как и руководство не легитимно

    12
    0
  • Д
    Дед
    26-го января

    За Лукашенко проголосовали 80% белорусов, а у кого тогда есть, у партии Браже, за которую со всеми приписками набралось 20%? Она смешна!

    60
    0
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