«Моча зарубежных фанатов на Памятнике Свободы — это символ того, как правящие «мочатся» на наши головы» - Хелманис

Политическая импотенция рано или поздно проявляется и в практическом плане. Вчерашние события у Памятника Свободы означают именно это, пишет мэр Огре Эгил Хелманис.

Неспособность власть имущих действовать в интересах своей страны и народа привела к тому, что поддержание порядка было спланировано карьеристами и «удобными» людьми, пришедшими к власти. Понятно, что в их системе ценностей Памятник Свободы не является чем-то, что следует защищать любой ценой. Гораздо важнее, чтобы не были повреждены окна офисов или предприятий политиков, их назначивших.

В нашем аэропорту летают нелегальные беспилотники, несколько сотен иммигрантов (которые уже известны своей агрессивностью) разрушают Памятник Свободы. Отсутствует понимание, действие, четкие решения и твердость характера. Но единственное, чего у нас в достатке, — это сладкие разговоры о важности внутренней безопасности, лукавые улыбки и равнодушие к народу со стороны власть имущих.

LSM пишет, что фанаты напали на журналиста LTV и избили его ногами. В начале есть заголовок «серьезных травм не получил», позже эта фраза удалена. То есть, запрашивается толерантность и идеологические позиции власти требуют смягчения этой истории.

Я хорошо помню, как эти же LSM назвали мое категорическое требование не вмешиваться в жизнь моей семьи и детей «нападением на журналиста». Я до сих пор помню, как полиция пыталась силой помешать нам с сыном возложить цветы 16 марта.

Жиже прогрессивного единства приемлемо и по силам лишь пинание своих, как говорят – чтобы другие боялись. Но чужие не боятся – они радостно потирают руки, видя, как наша страна и все важное для нее разрушается и подрывается якобы «нашим собственным» правительством и избранными должностными лицами.

P.S. Моча иностранных фанатов на Памятник Свободы — это материализованный символ того, как правящие «мочатся» на наши головы и ценности. Как долго мы еще будем это терпеть?