Неожиданная информация Отто Озолса: еще совсем недавно Лиана Ланга рьяно защищала…русский язык

Известный в Латвии публицист Отто Озолс (Мартиньш Барковскис) выступил с неожиданным заявлением о «дерусификаторше» Лиане Ланге, которая, по его словам, еще совсем недавно была рьяной защитницей…русского языка.

Информацией Озолс поделился в социальных сетях.

«Еще в 2021 году (!) Ланга поддерживала позицию Жданок и РСЛ – она утверждала, что привилегии русского языка в Латвии являются «правами человека» (полностью совпадает с первоначальным названием партии Жданок - ЗАПЧЕЛ). Ланга защищала использование русского языка на высшем политическом уровне – ГП», - написал он.

Vēl 2021. gadā (!) Langa atbalstīja Ždanokas LKS pozīciju - viņa apgalvoja, ka krievu valodas privilēģijas Latvijā esot 'cilvēktiesības' (pilnīgi sakrīt ar Ždanokas partijas sākotnējo nosaukumu PCTVL) Langa aizstāvēja krievu valodas lietošanu visaugstākajā politiskajā līmenī - VP https://t.co/0VrQhvac9n — Otto Ozols (@OttoOzols) January 26, 2025

Отметим, что в комментариях люди выразили сомнения по поводу сказанного, потребовав доказательство. Озолс ответил:

«Вы действительно думаете, что я буду утверждать что-то подобное без доказательств? Таковые есть, и это то, что писала сама Ланга. С удовольствием это опубликую и вместе с более широким контекстом. Сейчас же я призываю Национальное объединение еще раз серьезно рассмотреть кандидатуру соратника Жданок в вашем списке.»

Отреагировала на информацию и сама националистка, назвав ее фантазией.

«Я приготовила ведерко попкорна, чтобы читать чужие фантазии. Бездоказательные, конечно. Я никогда в жизни не поддерживала Жданок и русификацию Латвии. #AtkrieviskoLatviju #RunāLatviski. У бедного Мартиньша снова сдали нервы», - указала она.

Esmu sagatavojusi popkorna spaini, lai lasītu arī citu ļaužu fantāzijas, protams, bez pierādījumiem. Nekad mūžā neesmu atbalstījusi Ždanoku un Latvijas rusifikāciju. #AtkrieviskoLatviju #RunāLatviski Nabaga Mārtiņam atkal nervi neizturēja🤪https://t.co/2ngyzWLIOL — Liāna Langa 🇱🇻 🇺🇦 🇮🇱 (@liana_langa) January 26, 2025

Напомним, на днях стало известно, что Ланга решила побороться за место в Рижской думе, баллотируясь на предстоящих выборах по спискам нацблока, куда после серьезного провала на выборах в европарламент с НКП (1,5%), скоропостижно вступила этой осенью.