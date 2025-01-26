Baltijas balss logotype

Неожиданная информация Отто Озолса: еще совсем недавно Лиана Ланга рьяно защищала…русский язык 6

Политика
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Неожиданная информация Отто Озолса: еще совсем недавно Лиана Ланга рьяно защищала…русский язык

Известный в Латвии публицист Отто Озолс (Мартиньш Барковскис) выступил с неожиданным заявлением о «дерусификаторше» Лиане Ланге, которая, по его словам, еще совсем недавно была рьяной защитницей…русского языка.

Информацией Озолс поделился в социальных сетях.

«Еще в 2021 году (!) Ланга поддерживала позицию Жданок и РСЛ – она утверждала, что привилегии русского языка в Латвии являются «правами человека» (полностью совпадает с первоначальным названием партии Жданок - ЗАПЧЕЛ). Ланга защищала использование русского языка на высшем политическом уровне – ГП», - написал он.

Отметим, что в комментариях люди выразили сомнения по поводу сказанного, потребовав доказательство. Озолс ответил:

«Вы действительно думаете, что я буду утверждать что-то подобное без доказательств? Таковые есть, и это то, что писала сама Ланга. С удовольствием это опубликую и вместе с более широким контекстом. Сейчас же я призываю Национальное объединение еще раз серьезно рассмотреть кандидатуру соратника Жданок в вашем списке.»

Отреагировала на информацию и сама националистка, назвав ее фантазией.

«Я приготовила ведерко попкорна, чтобы читать чужие фантазии. Бездоказательные, конечно. Я никогда в жизни не поддерживала Жданок и русификацию Латвии. #AtkrieviskoLatviju #RunāLatviski. У бедного Мартиньша снова сдали нервы», - указала она.

Напомним, на днях стало известно, что Ланга решила побороться за место в Рижской думе, баллотируясь на предстоящих выборах по спискам нацблока, куда после серьезного провала на выборах в европарламент с НКП (1,5%), скоропостижно вступила этой осенью.

#политики
66
3

Комментарии (6)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го января

    Здорово. Так она же ничем не отличается от современных латвийских политиков. Вон, ради карьеры и бабла Ринкевич никак определится не может. То он гей, то не гей. То за русский, то за латышский. Просто существуют на Свете мерзкие люди, вот и все.

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Чёрный пиар-тоже пиар. 🙄

    4
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    27-го января

    старушка в маразме, вот и в думу (не от слова "думать") поперлась. последние годы там - сборище , которому требуется психиатры, если ее и выберут (что маловероятно, потому что один ее внешний вид говорит о том, болезнь прогрессирует), то рижский электорат совсем значит поехал...

    29
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    26-го января

    Мне кажется никакой он не гей, никто ни с кем его никогда не видел. Даже на гей парадах не был замечен, Сочинил историю по повестке в своё время и решили его не трогать, что бы потом их хозяева заморские не наказали за традиционные взгляды, когда это было не модно.

    4
    7
  • Д
    Дед
    26-го января

    Ой, переобуваются они на лету по три раза, вот и президент у нас, был просто гей, а теперь давно гей, или, типа, уже не гей, вообщем не поймешь.

    60
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    26-го января

    ну в россию же таскалась со своей лирикой, видимо были планы там хоть каких-то рублей поднять, потому и поддержка русских на тот момент логична. Ветер подул в другую сторону и риторика сменилась. Как только ветер переменится, и риторика сменится. А то, что она переменится вопрос времени. Вон как все в Америке на бегу переобуваются. Наши тоже будут.

    59
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео