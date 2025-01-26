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Повреждение латвийского кабеля в Балтийском море: Силиня собрала специальную пресс-конференцию 5

Политика
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Повреждение латвийского кабеля в Балтийском море: Силиня собрала специальную пресс-конференцию

Премьер-министр Эвика Силиня провела специальную пресс-конференцию, посвященную повреждению кабеля Латвийского государственного центра радио и телевидения» ЛГЦРТ в Балийском море.

По ее словам, расследование повреждения подводного кабеля передачи данных ЛГЦРТ этой ночью продолжается. Латвия тесно сотрудничает с НАТО и странами региона Балтийского моря, особенно со Швецией, учитывая, что ущерб нанесен в шведской экономической зоне.

«Я лично связалась с премьер-министром Швеции и получила подтверждение, что Швеция готова оказать всю возможную помощь в выяснении обстоятельств. Службы продолжают работать», - заявила Силиня.

Согласно отчету ЛГЦРТ, инцидент не влияет на услуги передачи данных для латвийских конечных пользователей. ЛГЦРТ обеспечивает связь по другим маршрутам. ЛГЦРТ подала заявление в полицию о начале уголовного процесса. Уголовный процесс уже начат, полиция поддерживает связь с международными партнерами.

«Сегодня утром Военно-морские силы Национальных вооруженных сил немедленно направили патрульное судно для проведения осмотра возможно замешанного судна после получения LVRTC информации о повреждении оптического кабеля Вентспилс-Готланд, обнаруженном в исключительной экономической зоне Швеции. Вооруженные силы продолжают круглосуточное патрулирование.

Я связался с министрами обороны Швеции и других стран Балтийского моря, мы координируем совместные действия с союзниками по НАТО», - заявил в социальных сетях министр обороны Андрис Спрудс.

После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий ВМС Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с ЛГЦРТ с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна "Michalis san".

Напомним, повреждение кабеля ЛГЦРТ - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.

#балтийское море #эвика силиня
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Комментарии (5)

  • MI
    Marija Ivanova
    26-го января

    Уже сколько раз поспешили с обвинениями в сторону русских, но выводы по прежнему не делаются. Нет чтобы разобраться, а потом уже разбрасываться обвинениями. Но нынче голословность не порок.

    5
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  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го января

    гибридная войная. ответки прилетают Прибалтам. не нужно резать Советское энергокольцо, выдавливать граждан СС СР, сажать в подвалы гестапо, итд. Список преступлений длинный

    9
    2
  • Д
    Дед
    26-го января

    Так чей корабль, неужели, шведский?

    15
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го января

    Инцендент за инцендентом и ни одного доказательства причастности к ним Россий. Ну что, теперь НАТО решило сжечь в военном конфликте с Россией Прибалтику и Скандинавию?! А до кучи Германию и Польшу. Ну что же все вполне логично. Чужое бабло нужно отрабатывать всегда, да и история и демографическая политика Латвийского правительства на латышах все равно крест поставили.

    19
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    Алексей Зиновьев
    26-го января

    так нашли-же корабли.которые повредили кабель.Россия к ним никакого отношения не имеет. Была статья в Вашингтон пост.

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