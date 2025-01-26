Повреждение латвийского кабеля в Балтийском море: Силиня собрала специальную пресс-конференцию

По ее словам, расследование повреждения подводного кабеля передачи данных ЛГЦРТ этой ночью продолжается. Латвия тесно сотрудничает с НАТО и странами региона Балтийского моря, особенно со Швецией, учитывая, что ущерб нанесен в шведской экономической зоне.

«Я лично связалась с премьер-министром Швеции и получила подтверждение, что Швеция готова оказать всю возможную помощь в выяснении обстоятельств. Службы продолжают работать», - заявила Силиня.

Согласно отчету ЛГЦРТ, инцидент не влияет на услуги передачи данных для латвийских конечных пользователей. ЛГЦРТ обеспечивает связь по другим маршрутам. ЛГЦРТ подала заявление в полицию о начале уголовного процесса. Уголовный процесс уже начат, полиция поддерживает связь с международными партнерами.

«Сегодня утром Военно-морские силы Национальных вооруженных сил немедленно направили патрульное судно для проведения осмотра возможно замешанного судна после получения LVRTC информации о повреждении оптического кабеля Вентспилс-Готланд, обнаруженном в исключительной экономической зоне Швеции. Вооруженные силы продолжают круглосуточное патрулирование.

Я связался с министрами обороны Швеции и других стран Балтийского моря, мы координируем совместные действия с союзниками по НАТО», - заявил в социальных сетях министр обороны Андрис Спрудс.

После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий ВМС Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с ЛГЦРТ с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль ВМС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна "Michalis san".

Напомним, повреждение кабеля ЛГЦРТ - еще один инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, к которым может быть причастна Россия. В начале января НАТО объявила о начале операции по защите подводной инфраструктуры Балтийского моря.