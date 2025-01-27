Деятель культуры объясил, почему Латвия не сможет выбраться из ямы как Аргентина

Известный режиссёр Алвис Херманис опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором он объясняет, почему Латвии вряд ли удастся быстро выбраться из кризиса. ОБ этом пишет LA.LV .

«Смотря на примеры других стран, где в данный момент начинаются большие изменения, многие задаются вопросом: почему Латвия не может последовать примеру Аргентины, которая за год выбралась из ямы?

Причина, почему Латвии не грозят радикальные политические и экономические изменения, заключается в том, что латыши всегда были левыми по своей идеологической ментальности. Латыши никогда не уважали предприимчивых и смелых людей-лидеров. Так же, как в 49-м году они составляли списки всех "сельских хозяев", так после восстановления независимости вся латышская энергия ушла на борьбу с коррупционерами, ворами и бизнесменами, которые для нормального латыша — одно и то же.

С момента восстановления независимости в Латвии до сих пор не было ни одного политика, который до этого что-то создал и создал бы собственными руками и своим умом.

Со времён латышских стрелков-друзей Ленина это общество всегда было левым в своих мировоззрениях. Не говоря уже о художниках и культурных деятелях, которые со времён Райниса и Смильгиса до Илмара Шлапина и Каспара Ванага были просто красными.

Левизна всегда был убежищем неудачников, она всегда приносила только разрушение и упадок. Начиная с хаотичных марксистов всех времён и заканчивая современными «интеллектуалами», которые тоже все одно и то же.

Общество, которое ценит бездушных людей, но не уважает богатых и успешных, никогда не поймёт настоящую причину, почему у него не получается с различными «Рэйлами» и «Эйр Балтиками» и всем остальным. В том числе, в вопросах личного благосостояния».