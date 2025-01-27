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Деятель культуры объясил, почему Латвия не сможет выбраться из ямы как Аргентина 3

Политика
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Деятель культуры объясил, почему Латвия не сможет выбраться из ямы как Аргентина
ФОТО: LETA

Известный режиссёр Алвис Херманис опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором он объясняет, почему Латвии вряд ли удастся быстро выбраться из кризиса. ОБ этом пишет LA.LV.

«Смотря на примеры других стран, где в данный момент начинаются большие изменения, многие задаются вопросом: почему Латвия не может последовать примеру Аргентины, которая за год выбралась из ямы?

Причина, почему Латвии не грозят радикальные политические и экономические изменения, заключается в том, что латыши всегда были левыми по своей идеологической ментальности. Латыши никогда не уважали предприимчивых и смелых людей-лидеров. Так же, как в 49-м году они составляли списки всех "сельских хозяев", так после восстановления независимости вся латышская энергия ушла на борьбу с коррупционерами, ворами и бизнесменами, которые для нормального латыша — одно и то же.

С момента восстановления независимости в Латвии до сих пор не было ни одного политика, который до этого что-то создал и создал бы собственными руками и своим умом.

Со времён латышских стрелков-друзей Ленина это общество всегда было левым в своих мировоззрениях. Не говоря уже о художниках и культурных деятелях, которые со времён Райниса и Смильгиса до Илмара Шлапина и Каспара Ванага были просто красными.

Левизна всегда был убежищем неудачников, она всегда приносила только разрушение и упадок. Начиная с хаотичных марксистов всех времён и заканчивая современными «интеллектуалами», которые тоже все одно и то же.

Общество, которое ценит бездушных людей, но не уважает богатых и успешных, никогда не поймёт настоящую причину, почему у него не получается с различными «Рэйлами» и «Эйр Балтиками» и всем остальным. В том числе, в вопросах личного благосостояния».

#развитие латвии
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • 27-го января

    пока будут разделять по национальному признаку ничего хорошего не будет, не знаю ни одну нац-озабоченную республику которая достигла положительной стабильности.

    19
    1
  • Д
    Дед
    27-го января

    Пока есть латыши и русские, Латвия будет валится в пропасть. Запретить межнациональную рознь и тогда через 30 лет ситуация сможет выровняться.

    16
    1
  • М
    Михаил
    27-го января

    провинциальная интеллигенция ;) Реально - всё утрачено, нет ни производства, ни настоящей науки, ни образования, ни культуры.

    37
    1

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