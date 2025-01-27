Депутат в шоке: мы уже выглядим на международной арене, как клоуны!

Итак, сегодня во второй половине дня лидеры трех коалиционных сил (см. на снимке) сообщили, что... один из коалиционных партнеров - Союз зеленых и крестьян, - передумал поддерживать избрание Санты Пургайле главой Банка Латвии.

В сложившийся ситуации "Новое Единство" и "Прогрессивные" решили проголосовать за то, чтобы Мартиньш Казакс был избран шефом латвийского центрального банка на второй срок.

На весь этот фарс правящих тут же в социальных сетях жестко отреагировал депутат Сейма от оппозиционного Объединенного списка Андрис Кулбергс:

"Продолжаются игры с "шапкой из Пузе" (намек на проживающего в имении в Пузе Айвара Лембергса - одного из партнеров "зеленых крестьян" - прим.авт.).

Я бы еще мог понять, если бы вы так издевались в стиле "Нового Единства" над постом руководителя "Латвияс Лото" (но и это было бы совершенно неприемлемо и безответственно), но там бы мы по крайней мере не выглядели бы на международной арене, как клоуны. Но здесь речь идет об одном из руководящих постов в стране с большим весом и в Европейском Центральном банке".