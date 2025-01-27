Baltijas balss logotype

Депутат в шоке: мы уже выглядим на международной арене, как клоуны! 2

Политика
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Депутат в шоке: мы уже выглядим на международной арене, как клоуны!

Политик отреагировал на внезапный отказ правящей коалиции поддерживать Санту Пургайле в качестве кандидата на пост президента Банка Латвии.

Итак, сегодня во второй половине дня лидеры трех коалиционных сил (см. на снимке) сообщили, что... один из коалиционных партнеров - Союз зеленых и крестьян, - передумал поддерживать избрание Санты Пургайле главой Банка Латвии.

В сложившийся ситуации "Новое Единство" и "Прогрессивные" решили проголосовать за то, чтобы Мартиньш Казакс был избран шефом латвийского центрального банка на второй срок.

На весь этот фарс правящих тут же в социальных сетях жестко отреагировал депутат Сейма от оппозиционного Объединенного списка Андрис Кулбергс:

"Продолжаются игры с "шапкой из Пузе" (намек на проживающего в имении в Пузе Айвара Лембергса - одного из партнеров "зеленых крестьян" - прим.авт.).

Я бы еще мог понять, если бы вы так издевались в стиле "Нового Единства" над постом руководителя "Латвияс Лото" (но и это было бы совершенно неприемлемо и безответственно), но там бы мы по крайней мере не выглядели бы на международной арене, как клоуны. Но здесь речь идет об одном из руководящих постов в стране с большим весом и в Европейском Центральном банке".

#банк латвии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
48
3

Комментарии (2)

  • MI
    Marija Ivanova
    28-го января

    Я уже жду новую партию от циркового училища

    10
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го января

    Почему "как"?! Вот только цирк уже далеко уехал. Так что даже в качестве "клоунов" не нужны в принципе.

    9
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео