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Договориться не можем, но работу продолжить готова - Силиня 2

Политика
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Договориться не можем, но работу продолжить готова - Силиня
ФОТО: LETA

Несмотря на то, что партнеры по коалиции все же не смогли договориться о совместном кандидате на пост президента Банка Латвии, премьер-министр Эвика Силиня готова продолжить работу с нынешними партнерами по коалиции.

Как признала Силиня в разговоре с журналистами после совещания формирующих правительство партий, эта ситуация вызвала вопросы. Премьер заявила, что сделала все, что могла, чтобы у коалиции был единый кандидат.

"Понятно, что я готова работать. Это вопрос и к партнерам по коалиции: как им представляется, можем ли мы работать вместе", - ответила Силиня на вопрос, как следует оценивать стабильность коалиции.

Премьер-министр признала, что работа политиков правящих партий в этой связи могла быть лучше, но при этом необходимо продолжать работать вместе.

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис заявил агентству ЛЕТА, что СЗК никогда не рассматривал кандидата в президенты Банка Латвии как решающий элемент в стабильности коалиции.

При этом он отметил, что процесс выбора кандидата на должность Банка Латвии требовал лучшего управления.

Как сообщалось, заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле отозвала свою кандидатуру с учетом того, что не имеет поддержки коалиции.

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Комментарии (2)

  • MI
    Marija Ivanova
    28-го января

    тачки нет, но мы едем!

    8
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го января

    Силиня. Долой. В отставку!

    11
    0

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