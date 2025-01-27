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Россия в отчаянии, её экономика разрушается как карточный домик – глава МИД Латвии 14

Политика
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Байба Браже (с мобильным телефоном в руках).

Байба Браже (с мобильным телефоном в руках).

ФОТО: пресс-фото

Слабая Россия является лучшей гарантией безопасности для всего евроатлантического пространства, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Браже сегодня приняла участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

По мнению министра, угрозы России евроатлантическому пространству являются серьёзными и продолжительными, поэтому необходимо больше и быстрее инвестировать в безопасность и оборону, поскольку Россия представляет долгосрочную угрозу для всей Европы и НАТО.

Она также заявила, что слабая Россия – это лучшая гарантия безопасности для евроатлантического пространства, мира и стабильности во всём мире, а также для достижения долгосрочного и справедливого мира.

Браже подчеркнула, что санкции работают, и экономика России сейчас представляет собой разрушающийся «карточный домик». Министр уверена, что Россия находится в отчаянии и больше не может скрывать от своих граждан и предпринимателей, насколько плачевным является её экономическое положение.

Она также проинформировала министров ЕС о ситуации с повреждением кабеля передачи данных между Латвией и Швецией.

Министр доложила о переговорах с новой администрацией США, включая телефонный разговор 24 января с государственным секретарём США Марко Рубио.

Браже также сообщила, что Латвия продолжит оказывать Украине помощь в размере 1% ВВП (около 400 млн евро), из которых только 0,25% составляют военные поставки. Также Латвия продолжит поддерживать украинцев, находящихся в стране, и работать над новыми санкциями против России.

Не только Россия волнует министров ЕС

Кроме того, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая соглашение о перемирии и освобождении заложников, а также ситуацию в Сирии. Они выразили удовлетворение возобновлением миссии ЕС по охране границ в Рафахе.

Еврокомиссия сообщила о выделении дополнительной помощи в размере 30 миллионов евро для снижения последствий энергетического кризиса в Молдове, что поможет укрепить её энергетическую независимость.

На фоне событий в Грузии министры договорились частично приостановить соглашение между ЕС и Грузией об упрощении визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Было выражено намерение продолжать поддержку демократических сил в Грузии.

#санкции против россии #байба браже
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96

Комментарии (14)

  • А
    Андрей
    29-го января

    Вероятно в тему готовили и другой материал - о повышении веры латвийцев в победу Украины. Опрос на 1009 человек. Правда не опубликована методика проведения опроса. И почему какие-то 1009 являются показателем отношения всего населения. Короче - есть предполложение, что выборка не релевантна. Если вообще опрос проводился, а не кто-то просто придумал цифры. Удивляет только одно - как они, создавая для себя такие виртуальные миры, как они собираются ориентироваться в реальном мире? Донаты на ВСУ перестали подавать даже в Украине т.к. многие такие проекты - просто бизнес. И люди это поняли.

    0
    0
  • 28-го января

    и это говорят люди которую даже железную дорогу построить не могут? вы лучше расскажите о достижениях нашей солнечной латвии где экономика расцветает так что скоро жрать нечего будет, а то что там в России меня это мало беспокоит

    14
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    28-го января

    Интересно, что сама Россия и не знает, что уже умирает :))). Посмотрите на Латвиджу - полупустые улицы, половина магазинов/ресторанов закрыто. И она процветает?

    48
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го января

    О, сколько лет я слышу эту песню...🙄

    71
    0
  • A
    Anim
    28-го января

    Кто таких *** выбирает уже 30+ лет?

    79
    1
  • ЕА
    Евгений Агапий
    Anim
    28-го января

    Кстати, где-то слышал, что в ЕС самое большое количество самоубийств в настоящий момент в Латвии (а была когда-то Финляндия), но эта статистика замалчивается, так же как и то, что по количеству чиновников на душу населения Латвия в первой тройке Гейропы.

    29
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    28-го января

    Специально для Браже--- "если постучать в эту дверь,то весь прогнивший дом рухнет".(А.Гитлер).....об России.....Пусть латвийский мид внимательней изучит историю.

    69
    0
  • MiU
    Made in USSR
    Anton Kvaskov
    28-го января

    С этой точки зрения, круче был Наполеон. Он заявлял, что поход на Москву нужен для того, чтобы принести европейскую культуру в эту дикую страну... Бражка небось балдеет от Наполеона, забывая историю...

    65
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го января

    у мадам Мидовке критические дни. Не обращайте внимания

    51
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    28-го января

    не важно что у нас сарай горит, радуемся, что у соседа забор покосился! какие клоуны, обалдеть…

    124
    4
  • А
    Андрей
    27-го января

    Гражданка Браже, Ваша форменная истерика - засчитана!

    обычно ещё добавляют: У-га-га! Но не будем торопиться...

    72
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    27-го января

    Она либо тупая, либо считает тупыми всех вокруг, или просто все понимает но по должности не может себе позволить сказать правду, в Германии массово закрываются заводы. Будущее Германии, сердца и донора ЕС, под вопросом, как промышленной державы. Про Латвию вообще можно молчать, стагнация, коррупция, бюрократия. И эта тётка несёт такую чушь.

    124
    3
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    27-го января

    Боже....что она несёт....Съездила-бы посмотрела.

    119
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го января

    Ха, ха, ха! Придурки, вы когда последний раз были в России?! VW и Coca-Cola вернулись в Россию. С чего бы это? Качество и колличество фруктов такое что ЕС и не снилось. А топливо стоит..., 0.50 €. Так что да, экономика разрушается под основание..., но не России, а ЕС.

    101
    2
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