Слабая Россия является лучшей гарантией безопасности для всего евроатлантического пространства, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, Браже сегодня приняла участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

По мнению министра, угрозы России евроатлантическому пространству являются серьёзными и продолжительными, поэтому необходимо больше и быстрее инвестировать в безопасность и оборону, поскольку Россия представляет долгосрочную угрозу для всей Европы и НАТО.

Она также заявила, что слабая Россия – это лучшая гарантия безопасности для евроатлантического пространства, мира и стабильности во всём мире, а также для достижения долгосрочного и справедливого мира.

Браже подчеркнула, что санкции работают, и экономика России сейчас представляет собой разрушающийся «карточный домик». Министр уверена, что Россия находится в отчаянии и больше не может скрывать от своих граждан и предпринимателей, насколько плачевным является её экономическое положение.

Она также проинформировала министров ЕС о ситуации с повреждением кабеля передачи данных между Латвией и Швецией.

Министр доложила о переговорах с новой администрацией США, включая телефонный разговор 24 января с государственным секретарём США Марко Рубио.

Браже также сообщила, что Латвия продолжит оказывать Украине помощь в размере 1% ВВП (около 400 млн евро), из которых только 0,25% составляют военные поставки. Также Латвия продолжит поддерживать украинцев, находящихся в стране, и работать над новыми санкциями против России.

Не только Россия волнует министров ЕС

Кроме того, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая соглашение о перемирии и освобождении заложников, а также ситуацию в Сирии. Они выразили удовлетворение возобновлением миссии ЕС по охране границ в Рафахе.

Еврокомиссия сообщила о выделении дополнительной помощи в размере 30 миллионов евро для снижения последствий энергетического кризиса в Молдове, что поможет укрепить её энергетическую независимость.

На фоне событий в Грузии министры договорились частично приостановить соглашение между ЕС и Грузией об упрощении визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Было выражено намерение продолжать поддержку демократических сил в Грузии.