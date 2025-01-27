В Латвии предсказали очень серьезные последствия для России

«Это означает, что ожидаются очень серьезные последствия. Российская военная экономика не будет долгосрочной. Россия исчерпывает свои финансовые резервы, которые у нее были, но не бесконечны. И, я думаю, Трамп с этим считается».

По мнению А. Тейкманиса, новый президент мог бы расширить антироссийские санкции на сферу сжиженного природного газа - «что также в интересах бизнеса США». «Денежный поток от экспорта углеводородов есть фактически единственное, что поддерживает эту экономику, другого же ничего нет».

«Что будет в конце переговоров, это мы увидим, но это не будет просто, - прогнозирует эксперт. - Я думаю, что на исход этих переговоров скорее всего повлияют через экономические рычаги, через экономическое ослабление России. Это Трамп, я думаю, достаточно хорошо понимает. Он в своих высказываниях уже обозначил этот свой рычаг, с которым намерен действовать, чтобы переговоры с Россией были эффективны».

«Трампу в данный миг все равно, на что готов Путин, его... это особо не интересует». «Путину будет нужно обдумать как какую-то стратегию переговоров, так тактику как в отношении партнеров, так и в отношении того, как этот результат «продать» внутри России».

«Лидеры первыми не встречаются, чтобы провести переговоры о принципиальным вопросам, это делают другие, и лидерам тогда возможно остаются какой-то или какие-то последние вопросы, о которых нельзя достичь соглашения. Так обычно проходят переговоры по этим делам. Я не думаю, что Трамп сейчас запланировал не знаю сколько раундов переговоров лично с Путиным, чтобы выторговать мир. Ну нет ведь!»

«Личные отношения Трампа подчинены бизнесу, - рассуждает господин Тейкманис. - Почему бы ему брататься с Путиным? Ему может быть нравятся такие сильные, большие, влиятельные, харизматические лидеры, как он также говорил, но в этом случае его в первую очередь интересовала Россия как конкурент».

«Трамп намерен отказаться от различных международных обязательств, что уже сделал, - продолжает А.Тейкманис, - и таким образом выразить свое отношение к ныне существующему мировому порядку и правовому порядку...»

«Пока в России не сменилась власть и Россия сохраняет свой агрессивный, империалистический характер как во внутренней политике, так во внешней политике, Европе нужно быть готовой, и готовность означает силовую политику... какая она была во время холодной войны. Фактически установка не изменилась — также тогда Европа сказала, что мы не собираемся ни на кого нападать, но, если кто-то затронет нас, то получит в ответ, чтоб мало не показалось. И это тот язык, который Россия понимает, уважает и соблюдает. В этом смысле мы возвращаемся к тому, что было, но не забудем, что холодная война 40 лет фактически обеспечивала мир в Европе, хотя также были две до зубов вооруженных стороны, которые были намного более вооружены, чем сегодня».