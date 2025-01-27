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В Латвии предсказали очень серьезные последствия для России 4

Политика
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
В Латвии предсказали очень серьезные последствия для России
ФОТО: Unsplash

«Маловероятно, что Трамп отменит наложенные Байденом санкции», - в пространном интервью Diena заявил бывший посол Латвии в США и России Андрис Тейкманис.

«Это означает, что ожидаются очень серьезные последствия. Российская военная экономика не будет долгосрочной. Россия исчерпывает свои финансовые резервы, которые у нее были, но не бесконечны. И, я думаю, Трамп с этим считается».

По мнению А. Тейкманиса, новый президент мог бы расширить антироссийские санкции на сферу сжиженного природного газа - «что также в интересах бизнеса США». «Денежный поток от экспорта углеводородов есть фактически единственное, что поддерживает эту экономику, другого же ничего нет».

«Что будет в конце переговоров, это мы увидим, но это не будет просто, - прогнозирует эксперт. - Я думаю, что на исход этих переговоров скорее всего повлияют через экономические рычаги, через экономическое ослабление России. Это Трамп, я думаю, достаточно хорошо понимает. Он в своих высказываниях уже обозначил этот свой рычаг, с которым намерен действовать, чтобы переговоры с Россией были эффективны».

«Трампу в данный миг все равно, на что готов Путин, его... это особо не интересует». «Путину будет нужно обдумать как какую-то стратегию переговоров, так тактику как в отношении партнеров, так и в отношении того, как этот результат «продать» внутри России».

«Лидеры первыми не встречаются, чтобы провести переговоры о принципиальным вопросам, это делают другие, и лидерам тогда возможно остаются какой-то или какие-то последние вопросы, о которых нельзя достичь соглашения. Так обычно проходят переговоры по этим делам. Я не думаю, что Трамп сейчас запланировал не знаю сколько раундов переговоров лично с Путиным, чтобы выторговать мир. Ну нет ведь!»

«Личные отношения Трампа подчинены бизнесу, - рассуждает господин Тейкманис. - Почему бы ему брататься с Путиным? Ему может быть нравятся такие сильные, большие, влиятельные, харизматические лидеры, как он также говорил, но в этом случае его в первую очередь интересовала Россия как конкурент».

«Трамп намерен отказаться от различных международных обязательств, что уже сделал, - продолжает А.Тейкманис, - и таким образом выразить свое отношение к ныне существующему мировому порядку и правовому порядку...»

«Пока в России не сменилась власть и Россия сохраняет свой агрессивный, империалистический характер как во внутренней политике, так во внешней политике, Европе нужно быть готовой, и готовность означает силовую политику... какая она была во время холодной войны. Фактически установка не изменилась — также тогда Европа сказала, что мы не собираемся ни на кого нападать, но, если кто-то затронет нас, то получит в ответ, чтоб мало не показалось. И это тот язык, который Россия понимает, уважает и соблюдает. В этом смысле мы возвращаемся к тому, что было, но не забудем, что холодная война 40 лет фактически обеспечивала мир в Европе, хотя также были две до зубов вооруженных стороны, которые были намного более вооружены, чем сегодня».

#дональд трамп #мирные переговоры
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • JJ
    Jan Jans
    27-го января

    не забывайте, что треть Европы в 80-е годы была социалистической, поэтому мир и был. ни на что не намекаю, так, вспоминаю...

    50
    0
  • А
    Андрей
    27-го января

    Ну и грамотно сказал давеча Александр Григорьвевич: "нельзя понукать нами.."; "у нас есть свои интересы, а у России - тем более!". И замечает, что если не остановить эскалацию, то она может таки дойти до Европы. Единственный выход для стран Европы - перестать играть в игры заокеанских/запроливных заказчиков, а думать о своих интересах. И контигнеты оставить у себя дома и в разумном количестве. Тогда русским не придётся в очередно раз двигаться до Берлина или Парижа. Ну были руссие там несколько раз. И что? Присоединили эти территории к территории Российской Империи или СССР? Нет? Тогда чего политики НАТО и прочие заявляют, что надо вооружаться до зубов (5+% ВВП)? Да просто всё - Трамп хочет избавиться от обузы содержания контингентов, которые на безопасность непосредственно США не влияют никак. Но сдерживать конкурентные возможности РФ хочется. Вот европейцев и принуждают раскошелиться за свои страхи.

    38
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го января

    Опять "Григорий Антонов" провокациями занимается. Херню вы пишете, автор.

    36
    3
  • А
    Андрей
    27-го января

    Понятно куда клонит "эксперт":

    • Трамп всемогущий - не такой дурак, как кому-то хотелось бы. Он значет, чего хотеть и на какие кнопки жать (раз уж эксперт до этих кнопок додумался, то Трамп и подавно)
    • Путину придётся непросто
    • Главное показать какие у нас фаберже - и враг не нападёт.
    • ЕС не собирался ни на кого нападать. (ЕС может и нет, а блог НАТО продвинулся на Восток в заметном количестве километоров).

    Автор сильно упрощает или не понимает. РФ просто экономическими санкциями не сломать. Если уж Иран несколько десятков лет под санкциями никуда не делся, то Россия с её географией, ресурсами, историей и человеческим потенциалом - и подавно. Захочет - замкнётся в себе и будет жить на свои. Суть в другом - Россия подаёт пример, что можно жить по своим правилам, а не правилам, навязанным из "Дивного сада". А значит и другие страны/кланы мирового масштаба могут вспомнить о своих суверенных возможностях. И т.д. Просто развиваем эту мысль. Что бывает, когда "пахана" не все слушают? Правильно! Его авторитет уже не тот, и от "хромой утки" начинают откалываться небольшие или большие группы.

    И есть ещё другоё ньюанс - на стороне анти-российской группировки - "не всё ладно королевстве Датском" - уже явно видна внутриутробная борьба. Ибо старая система уже не даёт того гешефта, что можно было стричь ранее. Конец долго оттягивали, а теперь уже "малой кровью" не удастся трансформировать систему. Вот и приходится Трампу и компании прибегать к внешне эффектными экстравагантным действиям. Но это мало влияет на эффективность американской экономики. Проблема в том числе в ней. Если её не починить (а раньше она питалась быстрыми углеводами печатного станка нефтедолларов), вернее кардинально не трансформировать, то просто эпотажными шагами - не отделаться. Подробнее - слушаем Фурсова, Хазина, Школьникова и прочих системщиков.

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