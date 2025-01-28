Еще в пятницу правящая коалиция торжественно сообщила, что удалось договориться о едином кандидате от правительственных сил на пост президента Банка Латвии.

Ставка на даму

Три правящие партии решили не мудрствовать и не экспериментировать, а выдвинуть на данный пост вице–президента Банка Латвии (БЛ) Санту Пургайле. Поскольку вся коалиция — а это 52 голоса в Сейме — поддержала данного кандидата, то оппозиция могла уповать лишь на какие–то экстраординарные события.

Например, на то, что все–таки часть коалиционных депутатов передумают поддерживать данного кандидата или что на кандидата внезапно появится какой–то компромат — будет найден "скелет в шкафу", и Пургайле будет в этом случае вынуждена сойти с дистанции.

Пургайле сходит с дистанции

Вчера Санта Пургайле еще раз встречалась с лидерами коалиционных сил — это было в обеденное время понедельника, 27 января. И на этой встрече, по слухам, часть коалиции дрогнула и передумала поддерживать госпожу Пургайле.

Раздосадованная, видимо, этим обстоятельством, Санта Пургайле, вернувшись на свое рабочее место, написала сообщение о том, что отказывается претендовать на пост президента Банка Латвии. Таким образом, попытка впервые избрать на этот пост женщину провалилась.

Пока еще неясно, что же такого произошло в выходные дни, что часть правящих политиков передумали голосовать за госпожу Пургайле.

В свою очередь оппозиционеры уверены, что нельзя двигать в президенты БЛ клерка, который осуществлял весьма губительный для бизнеса "капитальный ремонт финансовой системы". Пургайле возглавляла комиссию по финансовым рынкам и капиталу (FKTK), которая надзирала за кредитными учреждениями до реорганизации, то есть до присоединения структуры Пургайле к Банку Латвии.

"Это катастрофа", — заявил лидер Объединенного списка в Сейме Эдгарс Таварс. Ему вторил однопартиец и также депутат Сейма Андрис Кулбергс, заключивший, что в коалиции "тронулись умом".

Оппозиция переиграла правящих?

Напомним, что правая оппозиция сейчас на пост президента БЛ выдвинула бывшего шефа этой структуры Мартиньша Казакса. И вчера вечером, после того как Пургайле заявила о снятии своей кандидатуры, руководство "Нового Единства" снова вернулось к кандидатуре Казакса.

Свои голоса Казаксу вчера же пообещали и депутаты Сейма от фракции "Прогрессивные". Таким образом, если опять не возникнут какие–то непредвиденные обстоятельства, то Казакс будет избран президентом БЛ на второй срок. Это может случиться на пленарном заседании Сейма уже 6 февраля.

"Зеленые крестьяне" взяли и передумали

Вчера же после заседания коалиционного совета премьер Эвика Силиня призналась, что вся конструкция с избранием Пургайле президентом БЛ провалилась после того, как ее передумывали поддерживать "зеленые крестьяне".

Почему же все–таки "зеленые крестьяне" фактически кинули госпожу Пургайле и не предложили партнерам по правительству какого–то другого кандидата, который бы устроил и "Новое Единство", и партию "Прогрессивные"?

По слухам из кулуаров власти, лидеры Союза зеленых и крестьян на местах, то есть в отделениях партии, крайне критически отнеслись к выдвижению именно этого кандидата, поскольку припомнили ей жесткую позицию в отношении банков. У предпринимателей в результате "капитального ремонта финансовой системы" возникли и возникают до сих пор даже проблемы с открытием счетов.

К тому же руководители "зеленых крестьян", поразмыслив на досуге, пришли к выводу, что их голосование за непопулярную Пургайле может им повредить в свете грядущих муниципальных выборов.

Конечно, это все выглядит крайне неприглядно — ну что мешало "зеленым крестьянам" эти свои возражения высказать в пятницу, 24 января, когда партнеры окончательно определились с кандидатом. Теперь оказалось, что все–таки не окончательно…

Отметим, что если Казакс будет избран, то он станет 9–м президентом БЛ с 1992 года, когда был учрежден Банк Латвии. Уже после 1990 года Банком Латвии успели порулить пять человек — Артурс Граудиньш, Павилс Саксс, Эйнарс Репше, Илмарс Ринкевичс и сам Мартиньш Казакс, не считая двух временных руководителей.