«Это уже фиаско». Политолог оценил последние действия правящей коалиции

"Наверное, уже нужно согласиться с этим очень точным в данной ситуации определении - фиаско. Конечно, можно сказать, что все опять продолжается, никаких проблем нет, но это все уже со стороны выглядит немного смешно, наблюдая за этими процессами. Ведь очевидно, что на сей раз премьер точно не держала бразды правления в своих руках", - сказала в интервью Латвийскому радио политолог Лелде Метла-Розентале, комментируя неспособность правящей коалиции выдвинуть единого кандидата на пост президента Банка Латвии. Эксперт пришла к выводу, что премьер не является лидером и не пользуется авторитетом у партнеров по правительству.