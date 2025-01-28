Премьер-министр нашла себе внештатных советниц

На должность внештатной советницы премьер-министра по вопросам политической коммуникации и вовлечения общества назначена Анна Удре, которая до конца лета 2024 года более года занимала должность пресс-секретаря партии «Новое Единство».

В свою очередь, на должность внештатной советницы по вопросам политики в области детей и семьи назначена Лига Аболиня. На публичных мероприятиях её представляли как исследовательницу политики поддержки семьи и её влияния на демографический рост населения. Аболиня занимала должность директора департамента политики в области детей и семьи в Министерстве благосостояния, была заместителем государственного секретаря и советником министра в Министерстве здравоохранения.