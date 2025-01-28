Вам попить или напиться? Латвийский общепит заставят бесплатно утолять жажду прохожих

"А компот?" — недовольное послеобеденное высказывание теперь можно будет купировать, стукнув перед посетителем предприятия общественного питания стаканом водопроводной воды. Зато — бесплатно!

Это предусматривают поданные в минувший четверг поправки к Закону о надзоре за оборотом продуктов, рассмотренные Сеймом в первом чтении.

Будет новый скрытый налог

"По существу поправка такова, что в тех местах — кафе, ресторанах, где возможно принимать пищу клиенту на месте, — пояснил от имени Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде депутат Валдис Масловскис (Союз зеленых и крестьян), — по запросу будет обеспечиваться питьевая вода из, скажем, водопроводной системы. Также необходимо образовать на ясно видном месте информацию, что такая услуга доступна".

Депутат Объединенного списка Айва Виксна, однако, тут же выступила в дебатах, что подобное нововведение означает очередной, 831–й по счету (по данным на декабрь 2024 года) налог для предпринимателей. Она сама обзвонила и региональных, и рижских бизнесменов, которые назвали идею "нарушением общественного питания". Ведь в последние годы в Латвии распространился фастфуд: "McDonalds, кебабница, бензозаправки, Narvesen и так далее, ничуть не говоря о маленьких семейных предприятиях в Лудзе, Гулбене и так далее".

По мнению депутата, Латвию нельзя сравнивать в этом отношении с Францией, где бесплатная питьевая вода обеспечивается уже давно. "Во Франции есть горы, ледники, где вода получается уже издревле и богата минералами естественно. В Латвии в данное время у нас еще таких гор нет. Но кроме того, нужно быть как анализам Продовольственно–ветеринарной службы, так BIOR, который проводит анализы воды. Это обязанность, за это платит предприятие".

Кроме того, указала госпожа Виксне, потребуются фильтры, посуда, средства для ее мытья, и, возможно, бурение скважин под воду.

"Большая часть это уже сейчас делает по принципу добровольности", — отметила коллега по фракции Линда Матисоне. И обратила внимание, что предлагаемая "прогрессивными" бесплатная вода, по образцу Франции и Испании, могла бы сочетаться с введением аналогично этим странам 10–процентного НДС для общепита, а не 21%, как ныне в Латвии.

Сэкономить на напитках

Бывшая ресторатор, ныне депутат от "Латвии на первом месте" Линда Лиепиня иронически предположила, что, возможно, податели законопроекта хотят сэкономить на напитках во время обеденного перерыва в парламенте. Кстати, в Сейме ЛР уже довольно длительное время нет собственного кафе и столовой — только лишь спартанский киоск–автомат с готовой едой.

"Сколь далеко вы собираетесь вмешиваться в коммерческую деятельность? — задала риторический вопрос Л. Лиепиня. — Это очередной абсурд, которым вы тут занимаетесь. Вместо этого вам надо было бы думать о соразмерных затратах, которые платят не только предприниматели, но также каждый житель. Где соразмерные затраты за электроэнергию, за газ, за коммунальные платежи?"

"Я здесь представляю такого нового, прогрессивного клиента"

Так высказалась о сути законопроекта Майрита Лусе (фракция "Прогрессивные"). По ее мнению, водопроводная вода в общепите "не порождает лишних отходов".

Хотя, разумеется, все доступные в ЛР бутылки минеральной или бутилированной воды, из коих ныне — за деньги — обеспечивается поение едоков, сейчас принимаются в депозитной системе.

Точно так же в качестве контраргумента "прогрессивной" законодательнице хотелось бы заметить, что в Латвии существуют многие сотни населенных пунктов с предприятиями общепита. И если в столице, по объективной оценке ученых того же РТУ, качество воды таково, что ее можно невозбранно употреблять прямо из крана безо всякой дополнительной фильтрации — то в ряде прочих регионов могут отличаться как органолептические показатели (вкус и запах), так и химическое содержание.

Так, некоторое время тому назад аналитик Инспекции здоровья Нормундс Кадикис указал, что примерно 17% источников воды в ЛР не соответствуют критериям. Наиболее часто это характерно для Рижского региона и Земгале. В последнем это можно объяснить высокой активностью сельского хозяйства и увеличенным вносом минудобрений в почву, откуда химикалии проникают в грунтовые воды. Тем самым возникает повышенное содержание сульфатов, железа и марганца. В прочих регионах есть проблемы по железу, в Курземе — по аммиаку.

Существенным фактором является и то, что ряд населенных пунктов по–прежнему использует для водоснабжения крупнейшую реку страны Даугаву, которая в смысле чистоты зависит от находящихся выше по течению Беларуси и России.

Искусственная конкуренция

Но вот М. Лусе имеет свои природоохранные мотивы: "Есть упомянутое желание уменьшить объем отходов и воздействие на среду. Стеклянные бутылки, которые привозятся также из других государств, порождают значительную эмиссию CO2. Из пластмассовых бутылок в воду попадает также имеющаяся в упаковке микропластмасса…"

"Отходы лучше не порождать, нежели их перерабатывать", — высказалась в духе авторитарной экологии депутат. Что ж — теперь ей могут сказать доброе спасибо те компании, которые в Латвии десятилетиями занимались производством и продажей минеральной и бутилированной воды. У них появится серьезный конкурент в виде кувшина воды водопроводной!

Кстати, ваш автор, будучи в США, обратил внимание, что в магазинчиках Манхэттена практически не найти обычную минералку. Наконец индус–продавец понял, что я хочу, и достал бутылку Polish water. Хотя в любом рижском киоске тебе пожалуйста — и с газом, и без газа, и наша, и импортная, и питьевая, и минеральная. Просто у американцев другие традиции, они с колониальных времен утоляют жажду при любой еде обязательной водой со льдом.

Вам попить или напиться?

Депутат Лусе также добавила, что в Латвии воду из–под крана пьют 77% населения. И заявила также, что это "уменьшит потребление алкоголя"!

А вот депутат Артурс Бутанс (Национальное объединение), учившийся в Австралии, рассказал, что там в барах вечерами действительно выставляют на столы воду, чтобы поднабравшаяся ранее публика могла очистить организм.

Руководитель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") также поведала о своем опыте — в эстонском Пярну ей предложили в меню выбор между водой в бутылке за 2,5 евро и из крана за 50 центов. Естественно, экономная госпожа Абрама выбрала второй вариант!

Тем не менее данное предложение прошло только со второй попытки — в первой не было кворума, и то за него проголосовало лишь 47 депутатов из 100. Что ж, впереди еще два слушания поправок, и много воды утечет…