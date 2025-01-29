Юлия СТЕПАНЕНКО: «Я готова навести порядок!»

«Разбитые дороги, обшарпанные фасады, пустые витрины давно закрытых магазинов даже на центральных улицах. Рижане уезжают прочь за лучшей долей, а их место в пространстве города занимают юркие курьеры «Болта» и «Волта» из Индии, Пакистана и Узбекистана. В руководстве столицы правят случайные люди без какого-либо плана и малейшей доли ответственности – классические временщики. Город потерял свой стержень и идею, порт медленно, но верно умирает, мега-стройки вокзала и аэропорта оказались очередным пшиком. А в наши дворы уже порой страшно заезжать – можно и не выехать. Все же последние столичные новости – только о «распилах» денег рижан на бессмысленные проекты – «золотые мусорники», инсталляции в Кенгарагсе, качели на Домской площади... Мне стыдно и больно смотреть, во что они превратили наш город! – говорит Юлия СТЕПАНЕНКО, присяжный адвокат и лидер партии SUVERĒNĀ VARA. – Поэтому я лично готова взять ответственность и навести порядок в городском хозяйстве!»

На днях расширенное правление партии SUVERĒNĀ VARA, общественные организации, молодежное крыло – все они единогласно выдвинули Юлию Степаненко кандидатом в мэры Риги на выборах самоуправления 7 июня 2025 года. Лидеру партии также поручено сформировать свою команду для работы в Рижской думе и утвердить подробную Программу действий Rīga2025.

В этот раз у нас – избирателей, – как у заправских саперов, уже не будет права на ошибку. Прошлый неудачный выбор избирателей 5 лет назад стал очень горьким уроком для всех нас, а сам город в своем развитии отбросил на десятилетия. Смешно сказать, Рига уже даже не является столицей Прибалтики – в результате массового оттока населения наш город уступил первое место Вильнюсу. А количество жителей столицы впервые за многие годы упало ниже, чем 600 тысяч человек. Еще немного, и мы с вами вернемся в 1914 год, когда в Риге с предместьями проживали 518 тысяч. Что это, если не полный крах нынешней близорукой и неумелой политики правящих партий? Мы и дальше продолжим медленно умирать на окраине Европы или найдем в себе силы изменить свой город и свое собственное будущее?

Более того, под властью проправительственной коалиции во главе с «Единством» Рига потеряла и весь свой столичный лоск. На смену ему пришел унылый хутор, сквозящий практически в каждом новом думском решении, касается это архитектуры или художественного оформления улиц и культурных мероприятий. Везде явственно ощущается деградация, что отмечают уже не только рижане, но и любые гости города.

Да и одними мероприятиями сыт не будешь – рижан заботят более насущные проблемы, с которыми они вынуждены сталкиваться на каждом углу, сплошь и рядом. «Убитые» дворы и дороги, растущие налоги на недвижимость и непрозрачные траты коммунальных служб, толкающие обычные квартирные счета в стратосферу – вот она, суровая реальность наших дней – сильно отличная от пузыристых планов «Нового Дубая» или «Северной Метрополии»!

«Идя в Рижскую думу, пришлось самой себе ответить на три вопроса ПОЧЕМУ, – продолжает Юлия Степаненко.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО ИМЕННО СЕЙЧАС?

Потому, что дальше медлить просто нельзя. Остановить деградацию и разграбление города необходимо немедленно. Как на столе у хирурга – надо резать, чтобы спасти жизнь. Здесь будут очень жесткие решения, и очень многим городским чиновникам и бюрократам придется ответить за свои проделки и растранжиренные сотни тысяч и миллионы евро бюджетных денег. Эти деньги украли у нас, у будущего наших детей, и мы готовы строго спросить с каждого виновного или причастного. Всеобъемлющий аудит расходов самоуправления за последние пять лет – одна из приоритетных задач в новой думе.

«Когда начнется отлив, все узнают, кто купался голым», – говорит известнейший финансист Уоррен Баффет. Настало время узнать, куда ушли деньги рижан и кто виновен в крупнейшем за историю столицы бюджетном дефиците в более чем 200 000 000 евро! И пустыми отговорками они не отделаются, когда за дело берется опытная команда наших юристов и аудиторов.

Предполагаем, что отдельным деятелям рижской администрации придется поменять мягкие кресла на жесткие нары. В наш век электронной информации утаить данные практически невозможно, а искать и анализировать растраты, подлоги и мошенничества мы умеем лучше других. Все, что для этого необходимо, это выборные властные полномочия – мандат рижан на проведение своего рода тотальной «зачистки авгиевых конюшен» Рижского самоуправления.

ПОЧЕМУ МЫ, SUVERĒNĀ VARA?

Перечислять проблемы города можно бесконечно, но надо понимать – констатация проблемы без реальных предложений по их решению остается лишь сотрясанием воздуха. Мы достаточно насмотрелись на политиков, чьи доблести ограничиваются только пустыми словами и невыполненными обещаниями. Таких в стране, к сожалению, большинство.

Поэтому команда SUVERĒNĀ VARA резко контрастирует на фоне остальных. Она не типична для латвийской политики. Под крылом партии нам удалось объединить уникальных людей – будучи профессионалами своего дела, состоявшись на работе, в бизнесе и в творчестве, эти люди не стали циниками и по-прежнему верят в то, что общими усилиями нам удастся вытащить столицу из трясины. Шаг за шагом, в результате продуманных усилий наш план возрождения города Rīga2025 будет реализован.

Подчеркну, что у нас нет материального интереса, мы не зависим ни от каких финансовых структур – мы патриоты своего города, которые хотят его вернуть и сделать удобным для жизни. Единственная наша заинтересованность состоит в том, что здесь же живут, растут и учатся наши дети, которым в будущем хотим передать нашу столицу в полном порядке.

ПОЧЕМУ Я?

На этот вопрос я – мама четверых детей и успешный присяжный адвокат – ответила себе еще 10 лет назад, когда стала парламентарием 12-го Сейма. По той же причине, что и сейчас – не желала мириться с несправедливостью, непрофессионализмом и воровством власти и оставаться в стороне молчаливым наблюдателем. С тех пор я старательно пополняла копилку своего политического опыта, готовя и добиваясь принятия многих полезных законодательных инициатив. Боролась и побеждала в судах, консультировала и помогала людям, собирала подписи, организовывала публичные пикеты и выступления, создала и возглавила политическую партию. Мне очень повезло встретить единомышленников – умных, честных и неравнодушных людей, благодаря которым наши планы стали претворяться в жизнь. С такой командой я готова бороться за нашу Ригу! И готова побеждать!

Впереди у всех нас трудный экзамен – выборы самоуправлений 7 июня 2025 года – и мы в SUVERĒNĀ VARA верим, что сможем его достойно выдержать.

С уважением, Юлия СТЕПАНЕНКО

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