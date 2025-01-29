Baltijas balss logotype

Юлия СТЕПАНЕНКО: «Я готова навести порядок!» 5

Политика
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Юлия СТЕПАНЕНКО: «Я готова навести порядок!»

«Разбитые дороги, обшарпанные фасады, пустые витрины давно закрытых магазинов даже на центральных улицах. Рижане уезжают прочь за лучшей долей, а их место в пространстве города занимают юркие курьеры «Болта» и «Волта» из Индии, Пакистана и Узбекистана. В руководстве столицы правят случайные люди без какого-либо плана и малейшей доли ответственности – классические временщики. Город потерял свой стержень и идею, порт медленно, но верно умирает, мега-стройки вокзала и аэропорта оказались очередным пшиком. А в наши дворы уже порой страшно заезжать – можно и не выехать. Все же последние столичные новости – только о «распилах» денег рижан на бессмысленные проекты – «золотые мусорники», инсталляции в Кенгарагсе, качели на Домской площади... Мне стыдно и больно смотреть, во что они превратили наш город! – говорит Юлия СТЕПАНЕНКО, присяжный адвокат и лидер партии SUVERĒNĀ VARA. – Поэтому я лично готова взять ответственность и навести порядок в городском хозяйстве!»

На днях расширенное правление партии SUVERĒNĀ VARA, общественные организации, молодежное крыло – все они единогласно выдвинули Юлию Степаненко кандидатом в мэры Риги на выборах самоуправления 7 июня 2025 года. Лидеру партии также поручено сформировать свою команду для работы в Рижской думе и утвердить подробную Программу действий Rīga2025.

В этот раз у нас – избирателей, – как у заправских саперов, уже не будет права на ошибку. Прошлый неудачный выбор избирателей 5 лет назад стал очень горьким уроком для всех нас, а сам город в своем развитии отбросил на десятилетия. Смешно сказать, Рига уже даже не является столицей Прибалтики – в результате массового оттока населения наш город уступил первое место Вильнюсу. А количество жителей столицы впервые за многие годы упало ниже, чем 600 тысяч человек. Еще немного, и мы с вами вернемся в 1914 год, когда в Риге с предместьями проживали 518 тысяч. Что это, если не полный крах нынешней близорукой и неумелой политики правящих партий? Мы и дальше продолжим медленно умирать на окраине Европы или найдем в себе силы изменить свой город и свое собственное будущее?

Более того, под властью проправительственной коалиции во главе с «Единством» Рига потеряла и весь свой столичный лоск. На смену ему пришел унылый хутор, сквозящий практически в каждом новом думском решении, касается это архитектуры или художественного оформления улиц и культурных мероприятий. Везде явственно ощущается деградация, что отмечают уже не только рижане, но и любые гости города.

Да и одними мероприятиями сыт не будешь – рижан заботят более насущные проблемы, с которыми они вынуждены сталкиваться на каждом углу, сплошь и рядом. «Убитые» дворы и дороги, растущие налоги на недвижимость и непрозрачные траты коммунальных служб, толкающие обычные квартирные счета в стратосферу – вот она, суровая реальность наших дней – сильно отличная от пузыристых планов «Нового Дубая» или «Северной Метрополии»!

«Идя в Рижскую думу, пришлось самой себе ответить на три вопроса ПОЧЕМУ, – продолжает Юлия Степаненко.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕОБХОДИМО ИМЕННО СЕЙЧАС?

Потому, что дальше медлить просто нельзя. Остановить деградацию и разграбление города необходимо немедленно. Как на столе у хирурга – надо резать, чтобы спасти жизнь. Здесь будут очень жесткие решения, и очень многим городским чиновникам и бюрократам придется ответить за свои проделки и растранжиренные сотни тысяч и миллионы евро бюджетных денег. Эти деньги украли у нас, у будущего наших детей, и мы готовы строго спросить с каждого виновного или причастного. Всеобъемлющий аудит расходов самоуправления за последние пять лет – одна из приоритетных задач в новой думе.

«Когда начнется отлив, все узнают, кто купался голым», – говорит известнейший финансист Уоррен Баффет. Настало время узнать, куда ушли деньги рижан и кто виновен в крупнейшем за историю столицы бюджетном дефиците в более чем 200 000 000 евро! И пустыми отговорками они не отделаются, когда за дело берется опытная команда наших юристов и аудиторов.

Предполагаем, что отдельным деятелям рижской администрации придется поменять мягкие кресла на жесткие нары. В наш век электронной информации утаить данные практически невозможно, а искать и анализировать растраты, подлоги и мошенничества мы умеем лучше других. Все, что для этого необходимо, это выборные властные полномочия – мандат рижан на проведение своего рода тотальной «зачистки авгиевых конюшен» Рижского самоуправления.

ПОЧЕМУ МЫ, SUVERĒNĀ VARA?

Перечислять проблемы города можно бесконечно, но надо понимать – констатация проблемы без реальных предложений по их решению остается лишь сотрясанием воздуха. Мы достаточно насмотрелись на политиков, чьи доблести ограничиваются только пустыми словами и невыполненными обещаниями. Таких в стране, к сожалению, большинство.

Поэтому команда SUVERĒNĀ VARA резко контрастирует на фоне остальных. Она не типична для латвийской политики. Под крылом партии нам удалось объединить уникальных людей – будучи профессионалами своего дела, состоявшись на работе, в бизнесе и в творчестве, эти люди не стали циниками и по-прежнему верят в то, что общими усилиями нам удастся вытащить столицу из трясины. Шаг за шагом, в результате продуманных усилий наш план возрождения города Rīga2025 будет реализован.

Подчеркну, что у нас нет материального интереса, мы не зависим ни от каких финансовых структур – мы патриоты своего города, которые хотят его вернуть и сделать удобным для жизни. Единственная наша заинтересованность состоит в том, что здесь же живут, растут и учатся наши дети, которым в будущем хотим передать нашу столицу в полном порядке.

ПОЧЕМУ Я?

На этот вопрос я – мама четверых детей и успешный присяжный адвокат – ответила себе еще 10 лет назад, когда стала парламентарием 12-го Сейма. По той же причине, что и сейчас – не желала мириться с несправедливостью, непрофессионализмом и воровством власти и оставаться в стороне молчаливым наблюдателем. С тех пор я старательно пополняла копилку своего политического опыта, готовя и добиваясь принятия многих полезных законодательных инициатив. Боролась и побеждала в судах, консультировала и помогала людям, собирала подписи, организовывала публичные пикеты и выступления, создала и возглавила политическую партию. Мне очень повезло встретить единомышленников – умных, честных и неравнодушных людей, благодаря которым наши планы стали претворяться в жизнь. С такой командой я готова бороться за нашу Ригу! И готова побеждать!

Впереди у всех нас трудный экзамен – выборы самоуправлений 7 июня 2025 года – и мы в SUVERĒNĀ VARA верим, что сможем его достойно выдержать.

С уважением, Юлия СТЕПАНЕНКО

ВАЖНО!

Нам очень важно Ваше мнение и идеи. Чтобы оставаться на связи, пожалуйста, подпишитесь на наши прямые каналы:

28
10

Комментарии (5)

  • Д
    Дед
    29-го января

    А почему и нет, если их партия не связана с теми, кто сейчас у власти. и правда хочет расследовать все, что происходило здесь. Правда не удастся, Потому что все силовые структуры( полиция, прокуратура, суды) подчиняются нынешней власти и не разрешат ничего расследовать.

    15
    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го января

    О сколько нам открытий чудных (рож тоже), джинсухи преподносит дух...🙄 Даже не представляю что здесь к лету начнётся...

    30
    3
  • JB
    Janis Berzin
    29-го января

    Почему без метки "реклама"? Что конкретно собирается делать этот политикан, кроме улучшения своего финансового благополучия и продвижения интересов спонсоров партии, которые она меняет так же как свои убеждения?

    48
    13
  • А
    Андрей
    Janis Berzin
    30-го января

    @Janis Berzin - про споснсоров можно подробнее со ссылками на первоисточники. Просто не все так осведомлены как Вы. А интересно!

    5
    2
  • JB
    Janis Berzin
    Janis Berzin
    31-го января

    Андрей Несмотря на то, что семья Степаненко является крупными квартировладельцами, прибыли от их коммерческой деятельности недостаточно для успешного продвижения на выборах их фирмы Suverēnā vara. Поэтому для проведения широкой изобразительной компании им нужно привлечь финансы, спонсоров. Так работает буржуазная "демократия". Если ты до сих пор не в курсе, то изучи на последние выборы в США. Тем более, что 3,28 процентов голосов, полученных Suverēnā vara на выборах 2022 года, это достаточно для госфинансирования, но мало для следующих выборов.

    0
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео