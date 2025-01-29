Итак, завтра в Сейме будет рассматриваться доклад МИДа Латвии об итогах внешнеполитической деятельности в минувшем году и планах на год нынешний. Доклад, по традиции, становится отправой точкой для ежегодных парламентских дебатов по внешней политике, которые проходят обычно в конце января-начале февраля. Завтрашние дебаты обещают затянуться, поскольку уже сегодня для участия в них записалось... 32 политика - как депутаты Сейма, включая спикера и вице-спикеров, так и трех министров - климата и энергетики, культуры и обороны. Также в дебатах готовится выступить премьер Эвика Силиня. Присутствовать во время дебатов в Сейме планирует и президент Эдгарс Ринкевич. Обычно в зале для гостей за дебатами наблюдают и представители дипломатического корпуса.

Основные вопросы, которые в своих выступлениях затронут парламентарии, совершенно очевидны — война на Украине, возможные изменения в мировой политике и в вопросе о разрешении конфликтов после прихода к власти в США Дональда Трампа, приоритеты внешней политики Латвии, в том числе в экономике, глобальная безопасность…

Можно ожидать, что дебаты затянуться минимум до обеда, после чего депутаты рассмотрят другие вопросы повестки дня сегодняшнего пленарного заседания. А в повестке дня и передача в комиссии Сейма двух похожих законопроектов, суть которых сводится к тому, чтобы запретить гражданам России и Белоруссии приобретать в Латвии недвижимость. Разница лишь в том, что законопроект Национального объединения предусматривает запрет на продажу недвижимости всем россиянам и белорусам, а законопроект "Нового Единства" все-таки не ограничивает права тех граждан этих двух стран, которые проживают в Латвии на основании постоянного вида на жительство или имеют статус постоянного жителя ЕС.

Также свой путь в парламент начнет первый законопроект в рамках реформы ценообразования на продукты питания - речь идет о подготовленных министерством экономики поправках, которые призваны защитить поставщиков сельхозпродукции в торговые сети. Документ, впрочем, получился очень спорным и в Сейме ожидается долгая полемика на сей счет.