В интересах Латвии - все более тесное сотрудничество между Европейским союзом (ЕС) и НАТО, заявила министр иностранных дел Байба Браже на ежегодных дебатах по внешней политике в Сейме.

Она подчеркнула, что Латвия должна максимально использовать программы оборонной индустрии и финансовые инструменты ЕС, чтобы достичь уровня боеспособности, указанного в планах НАТО и продолжать военную помощь Украине. Сильная оборонная промышленность важна для конкурентоспособности ЕС в целом, подчеркнула министр.

"С самого начала войны Латвия постоянно работала над тем, чтобы усилить санкции ЕС для сдерживания агрессора и уменьшить поддержку России", - сказала министр иностранных дел.

Браже подчеркнула, что необходимо продолжать ослаблять агрессора, лишая его доходов и сдерживая его способности восстанавливать свой боевой потенциал. Министр призвала не верить кремлевским нарративам о том, что санкции не работают. Они работают, и российская экономика сегодня представляет собой рушащийся карточный домик, сказала министр.

"Мы должны продолжать оказывать максимальное давление с помощью эффективных и еще более широких санкций. Это наша прямая ответственность как политиков, предпринимателей и потребителей - продолжаем ли мы давать хоть цент для российской военной машины", - сказала министр.

Браже подчеркнула, что прекращение деловых и других отношений с Россией и Беларусью, прекращение поездок и путешествий в эти страны, уменьшение влияния и присутствия России во всем евроатлантическом пространстве, усиление санкций и обеспечение их соблюдения - это "задача и ответственность каждого из нас".