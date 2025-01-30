Как ты думаешь: наше правительство понимает, что оно делает?

Правительство смотрит на доселе ультралиберальную Америку и все еще либеральную во многих местах Европу — либеральную в самом негативном смысле, поскольку либерализм все же означает индивидуальную свободу. Это слово стало пародией. Этому правительству свойственны подобострастие и угодничество, оно принимает решения, о которых в Европе уже давно перестали задумываться. Например, у нас только что создано Министерство климата, а в Швеции его уже упразднили, а датчане голосуют за атомные электростанции. У нас все происходит с задержкой.

Мы как-то отстали или что ты хочешь сказать?

Да, но иногда это нас и спасает. Нас спасает наш тормоз, наша медлительность, мы же на самом деле медлительнее эстонцев. В других местах все уже закончилось, у нас же еще толком не началось. Обычай трясти толстыми гомосексуальными задницами в детских садах до нас пока не дошел. И нет массовых преступлений, изнасилований, терактов, совершаемых выходцами из чужих, агрессивных культур.

Я думаю, что следующий Сейм упразднит Министерство климата. В этом и есть суть зеленой истерии: сначала все аплодируют, а потом вдруг начинают понимать, что предприниматели не справляются и что без государственных субсидий ничего не получится. Каждый пропеллер топит европейскую экономику, укрепляя китайскую. Китайцы с радостью строят еще пять угольных фабрик. В условиях зеленой истерии все дорожает, ничего нельзя изменить, бизнесмены говорят: надо повышать цены. И тогда жители начинают задавать вопросы о ценах на электроэнергию и отопление, о продуктах, услугах и налогах. Затем идут местные выборы, на которых люди говорят все, что думают, затем идут общенациональные выборы, затем идут выборы в Европейский парламент.

Все в Европе уже поняли, что те, кто создал климатическую истерию, давно заработали свои миллионы. Те, кто знает, что это мертвое мероприятие, немного его поддерживают и все равно получают небольшую прибыль. Между тем, те в Латвии, кто во все это верит, но ничего не зарабатывает, — просто полезные идиоты. Даже Грета Тунберг только что заявила, что проблема климата больше не актуальна. Наверно, однажды она таки дошла до школы. Теперь у нее горит за Палестину.

Куда мы идем с этим нашим странным правительством, которое все еще так увлечено проблемами CO2 и изменения климата? Но эта коалиция не распадется, потому что ее члены держатся друг за друга, как зубья пилы.

Здесь есть еще один аспект. Даже если бы эта коалиция распалась, ни одна другая партия не была бы столь самоубийственной, чтобы начать поглощать дерьмо «airBaltic» и «Rail Baltica» за полтора года до выборов в Сейм. Может быть, коалиция даже захочет быть свергнутой, и — поскольку у людей короткая память — на выборах 2026 года они (бывшая коалиция) начнут кричать: посмотрите, в какой яме мы оказались, если бы мы только остались, если бы мы только нам разрешили работать…! Я думаю, что оппозиция позволит этой коалиции умереть в ужасных политических мучениях, а затем поставит им уродливое надгробие.

Все бы понятно, но рядом есть эстонцы, литовцы, не говоря уже о поляках. Наши «успехи» следует сравнивать с их успехами.

Точно. Посмотрите, сколько они вкладывают в оборону. А эстонцы только что получили шесть систем HIMARS из США. Однако на обложке аккаунта нашего Министерства обороны в Twitter изображены два старых «кукурузника». Я думаю, что избиратели действительно «снесут» Новое едидство на следующих парламентских выборах.

За них голосует целая армия чиновником.

Здесь есть один нюанс. Даже самые преданные чиновники в какой-то момент понимают, что этот Рейх падёт, и их горячая поддержка слишком остро на них отразится. Если вы ярый защитник Нового единства, вы первым покинете свое теплое место. К этому вопросу службы безопасности относятся особенно серьезно: если они чувствуют, что хозяин слаб и его скоро «снесут», они также готовят собственные пути отхода.

Чиновник всех чиновников, бывший глава Государственной канцелярии Янис Цитсковскис был почти бесконечно предан премьер-министру и «Единству», но какой-то руководитель правительства — пожиратель икры — просто бросил его под танк, не моргнув и глазом. Это само по себе было сильным сигналом для остальных: вы, друзья мои, всего лишь расходный материал, никто здесь не будет вас защищать и заботиться о вас. Принципы чести для нас не существуют.

Если говорить об Эвике Силине... Я думаю, если бы ее карьера развивалась не на политическом поприще, а в какой-то другой сфере, она бы ездила на белоснежном «Porsche Cayenne» с номерным знаком «EVKA» или «KISKA». Я не испытываю к ней злобы, она красивая женщина, я думаю, что ее просто выкинут из политики, мы снова встретимся на вечеринке, и я все равно буду ей подмигивать. Не так уж много вещей вызывают у меня отвращение, вплоть до насилия, даже после политики. Но Кариньш... Если бы он проходил рядом на улице, я бы, честное слово, ему врезал.