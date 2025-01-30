В четверг в Сейме депутаты оппозиционных фракций в ходе ежегодных дебатов по внешней политике раскритиковали правящую коалицию, упрекнув ее в невыполнении задач в сфере внешней политики.

Депутат от оппозиции Янис Домбрава (Национальное объединение) раскритиковал службу иностранных дел, которая, по его мнению, в предыдущие годы способствовала иммиграции из разных регионов мира.

Домбрава также не удовлетворен тем, что в подготовленном министром иностранных дел докладе ни словом не сказано о возмещении ущерба, нанесенного Латвии СССР.

Представитель партии "За стабильность" заявил: "Наши союзники ждут от нас конкретных действий. Сегодня мы обязаны в глазах наших партнеров показать, что у нас сильная армия, что мы способны защитить себя, что мы способны в случае необходимости поддержать и наших партнеров".

По мнению депутата, возглавляемая Латвией коалиция дронов в поддержку Украины успешна и эффективна лишь на бумаге.

Оппозиционер считает, что правительству следует признать ошибки и исправить их, а не пытаться "крупными международными документами" оправдать свою слабость.

По мнению же представителя партии ЛПМ, Латвия не справляется с выполнением поставленных перед ней задач. "Мы говорим о коалициях дронов, но когда в Латвию влетает какой-то дрон, мы даже не можем его перехватить", - посетовал депутат.