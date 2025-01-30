В четверг, 30 января, выступая перед собравшимися на ежегодных парламентских дебатах по внешней политике, председатель комитета по иностранным делам Инара Мурниеце заявила, что мы можем обоснованно надеяться на лидерство США в поиске решения войны России против Украины.

«Окончательное слово о том, какой вид прекращения огня или мира является приемлемым, должны будут сказать сами украинцы. Именно поэтому Украина должна быть представлена за столом переговоров, а не на столе», — подчеркнула Мурниеце.

В своем выступлении Мурниеце отметила, что прошедший год был отмечен враждой и конфликтами. Она признала, что вторжение России на Украину потрясло существующий мировой порядок подобно землетрясению, и сейсмические волны до сих пор разносятся по всему миру.

«Мы видим, что империалистические амбиции России находят отклик в мире. Несмотря на огромные потери России в живой силе на Украине и негативное влияние войны на экономику страны, Россия пытается захватить своими щупальцами новые сферы влияния», — заявила Мурниеце.

Говоря об ответе западных стран и их противостоянии России, Мурниеце подчеркнула, что «ответом должны быть санкции, санкции, санкции и недопущение обхода санкций».

Сила демократического мира — в сотрудничестве. «По мере того, как новая администрация президента США приступает к работе, Европа испытывает некоторую неопределенность и нестабильность. США возвращаются к консервативным ценностям, защищают интересы своих граждан, сокращают неконтролируемую миграцию и возвращаются к основам, и я надеюсь, что этот маятник окажет положительное влияние на Европу. Победителями станут те, кто сможет сотрудничать. Те, кто умеет говорить, будут сотрудничать, а не конфликтовать и не обзываться. Тем более, что ЕС вместе с США должны найти ответы на вопрос, как бороться с растущими угрозами со стороны России и Китая», — подчеркнула Мурниеце.

Председатель Комитета по иностранным делам Мурниеце заявила, что для того, чтобы выжить и преодолеть новые вызовы, нам нужны решительность и уверенность.

«Мы должны быть дальновидны в выборе точек приложения силы, учитывая наш исторический опыт и будущее видение того, как укрепить безопасность Латвии и Европы», — сказала она.

Мурниеце также отметила, что послание нового президента США и его администрации Европе однозначно и ясно – Европа должна больше инвестировать в свою безопасность и Европа должна быть в состоянии защитить себя.

«Обязательство инвестировать пять процентов ВВП в оборону и безопасность в ближайшие годы является необходимостью. И Латвия должна суметь не только поставить перед собой такую цель, но и наглядно продемонстрировать нашим союзникам, как мы планируем ее достичь», — заявила Мурниеце.