Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«На переговорах с Россией Украина должна быть за столом, а не на столе» - Мурниеце 5 1411

Политика
Дата публикации: 30.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: «На переговорах с Россией Украина должна быть за столом, а не на столе» - Мурниеце

В четверг, 30 января, выступая перед собравшимися на ежегодных парламентских дебатах по внешней политике, председатель комитета по иностранным делам Инара Мурниеце заявила, что мы можем обоснованно надеяться на лидерство США в поиске решения войны России против Украины.

«Окончательное слово о том, какой вид прекращения огня или мира является приемлемым, должны будут сказать сами украинцы. Именно поэтому Украина должна быть представлена за столом переговоров, а не на столе», — подчеркнула Мурниеце.

В своем выступлении Мурниеце отметила, что прошедший год был отмечен враждой и конфликтами. Она признала, что вторжение России на Украину потрясло существующий мировой порядок подобно землетрясению, и сейсмические волны до сих пор разносятся по всему миру.

«Мы видим, что империалистические амбиции России находят отклик в мире. Несмотря на огромные потери России в живой силе на Украине и негативное влияние войны на экономику страны, Россия пытается захватить своими щупальцами новые сферы влияния», — заявила Мурниеце.

Говоря об ответе западных стран и их противостоянии России, Мурниеце подчеркнула, что «ответом должны быть санкции, санкции, санкции и недопущение обхода санкций».

Сила демократического мира — в сотрудничестве. «По мере того, как новая администрация президента США приступает к работе, Европа испытывает некоторую неопределенность и нестабильность. США возвращаются к консервативным ценностям, защищают интересы своих граждан, сокращают неконтролируемую миграцию и возвращаются к основам, и я надеюсь, что этот маятник окажет положительное влияние на Европу. Победителями станут те, кто сможет сотрудничать. Те, кто умеет говорить, будут сотрудничать, а не конфликтовать и не обзываться. Тем более, что ЕС вместе с США должны найти ответы на вопрос, как бороться с растущими угрозами со стороны России и Китая», — подчеркнула Мурниеце.

Председатель Комитета по иностранным делам Мурниеце заявила, что для того, чтобы выжить и преодолеть новые вызовы, нам нужны решительность и уверенность.

«Мы должны быть дальновидны в выборе точек приложения силы, учитывая наш исторический опыт и будущее видение того, как укрепить безопасность Латвии и Европы», — сказала она.

Мурниеце также отметила, что послание нового президента США и его администрации Европе однозначно и ясно – Европа должна больше инвестировать в свою безопасность и Европа должна быть в состоянии защитить себя.

«Обязательство инвестировать пять процентов ВВП в оборону и безопасность в ближайшие годы является необходимостью. И Латвия должна суметь не только поставить перед собой такую цель, но и наглядно продемонстрировать нашим союзникам, как мы планируем ее достичь», — заявила Мурниеце.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины #политики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
28
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео