Депутаты разошлись не на шутку: дебаты, с учетом трех перерывов, продолжаются уже более 6 часов! Напомним, что сегодня в Сейме проходят ежегодные внешнеполитические дебаты. и после шестичасового словесного марафона в списке записавшихся для выступления значится еще... 17 депутатов! При этом список еще не закрыт и если так и дальше пойдет, то заседание продлится до предельно допустимого нынче времени - до 21.00! Остальные вопросы повестки дня пленарного заседания, видимо, будут рассмотрены через неделю.

В время дебатов парламентарии активно используют красивые выражения и "цитаты великих". Так, говоря об отношении к России, секретарь президиума Сейма Эдвардс Смилтенс, провел параллели с нацистской Германией, и процитировал Черчеля: "Тот, кто кормит крокодила, надеется, что крокодил съест его последним". Депутат от правой оппозиции скептически оценил усилия латвийской дипломатии, направленные на то, чтобы Латвия получила место непостоянного члена Совбеза ООН. По мнению политика, ООН уже напоминает довоенную Лигу наций, которая была совершенно беспомощной организацией. А депутат от фракции "Прогрессивные" Скайдрите Абрама посетовала на другую международную организацию - Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Депутат возмущена тем, что поскольку Парламентская ассамблея тесно связано с самой ОБСЕ, то исключить из нее Россию невозможно. "Поэтому сложилась абсурдная ситуация, когда опасный агрессор Россия является участником организации, которая была создана для обеспечения безопасности и экономического развития Европы. С этим трудно смириться, но приходится", - отметила С. Абрама.

В свою очередь, глава фракции «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в своем спиче в какой-то момент переключился с внешней политики на внутреннюю и затронул тему дееспособности нынешнего правительства. Поводом послужили слова представителя «зеленых крестьян» Аугуста Бригманиса о том, что «всему правительству нужен рестарт».

«Слово «рестарт» означает одно — новое правительство, поскольку нынешнее явно не тянет… И если эта коалиция не может справиться со своими обязанностями, не в состоянии обеспечить экономическое развитие страны, то нужно создавать новую коалицию. Чтобы государство, наконец, могло выбраться из болота и чтобы мы могли быть не самым слабым звеном во всем Евросоюзе и НАТО, а чтобы мы были сильнейшими!» - заявил политик.