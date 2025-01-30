Сегодня в Сейме состоятся ежегодные дебаты по вопросам внешней политики, сообщили агентству ЛЕТА в парламенте.

Дебаты начнутся с выступления министра иностранных дел Байбы Браже, которая отчитается перед депутатами о результатах и планах работы в сфере внешней политики Латвии и Европейского союза.

В дебатах примут участие президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.

На заседание также приглашены главы аккредитованных в Латвии дипломатических миссий и руководители представительств международных организаций.