Во время ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме парламентарий оппозиционного "Объединенного списка" Андрис Кулбергс раскритиковал зеленый курс Латвии, отметив, что климатические цели способствуют бюрократии.

По словам депутата, министерства сейчас как минимум на 20% заняты разработкой и администрированием невыполнимых целей зеленого курса.

В своей речи политик подчеркнул, что Латвия сейчас во много раз "зеленее", если сравнивать с другими странами. Он выразил мнение, что достижение зеленых целей тормозит развитие страны и снижает ее конкурентоспособность.

Из-за зеленого курса дорожают различные услуги, продукты, отметил Кулбергс.

Он подчеркнул, что зеленый курс не повышает конкурентоспособность страны и не улучшает экологическую ситуацию, а создает дополнительную нагрузку как на государственный, так и на частный сектор.

Политик отметил, что климатические цели должны быть согласованы с интересами населения.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте" - ЛПМ) среди прочего также отметила, что "мы бежим впереди Европы с законом о климате".

Депутат подчеркнула: учитывая, что многие влиятельные страны уже начинают отступать от климатических целей, соответствующие решения следует принять и в Латвии.

Депутат Марцис Енцитис (ЛПМ) также подчеркнул, что Азия увеличила объем загрязнения, в то время как Европа объем загрязнения сократила, но одновременно затормозилось и развитие экономики.