Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ходе дебатов по внешней политике в Сейме критикуется зеленый курс Латвии 2 930

Политика
Дата публикации: 30.01.2025
LETA
Изображение к статье: В ходе дебатов по внешней политике в Сейме критикуется зеленый курс Латвии
ФОТО: LETA

Во время ежегодных дебатов по внешней политике в Сейме парламентарий оппозиционного "Объединенного списка" Андрис Кулбергс раскритиковал зеленый курс Латвии, отметив, что климатические цели способствуют бюрократии.

По словам депутата, министерства сейчас как минимум на 20% заняты разработкой и администрированием невыполнимых целей зеленого курса.

В своей речи политик подчеркнул, что Латвия сейчас во много раз "зеленее", если сравнивать с другими странами. Он выразил мнение, что достижение зеленых целей тормозит развитие страны и снижает ее конкурентоспособность.

Из-за зеленого курса дорожают различные услуги, продукты, отметил Кулбергс.

Он подчеркнул, что зеленый курс не повышает конкурентоспособность страны и не улучшает экологическую ситуацию, а создает дополнительную нагрузку как на государственный, так и на частный сектор.

Политик отметил, что климатические цели должны быть согласованы с интересами населения.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте" - ЛПМ) среди прочего также отметила, что "мы бежим впереди Европы с законом о климате".

Депутат подчеркнула: учитывая, что многие влиятельные страны уже начинают отступать от климатических целей, соответствующие решения следует принять и в Латвии.

Депутат Марцис Енцитис (ЛПМ) также подчеркнул, что Азия увеличила объем загрязнения, в то время как Европа объем загрязнения сократила, но одновременно затормозилось и развитие экономики.

×
Читайте нас также:
#климат #Сейм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео