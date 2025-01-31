Латвия торжественно передает Украине сотню дронов

Дата публикации: 31.01.2025
В Риге, в посольстве Украины в Латвии, 3 февраля в 8:00 часов состоится мероприятие, на котором должностные лица расскажут об отправке Украинской армии 100 дронов из Латвии.

Как сообщили в посольстве, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Байба Браже, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, а также руководитель благотворительного фонда "Ziedot.lv" Рута Диманта. Предполагается, что также состоится показательная демонстрация, во время которой в воздух на небольшую высоту будет поднят один из дронов.

Благотворительный проект по закупке дронов для вооруженных сил Украины - общественная инициатива, в ходе которой идет сбор финансовых средств на платформе "Ziedot.lv".

Авторы инициативы на портале "Ziedot.lv" подчеркивают, что российская армия продолжает жестокие налеты на украинские города ракетами и дронами. Украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках - FPV-дронах, разведывательных и атакующих беспилотниках.

FPV-дрон может стоить до 1000 евро, но потенциал его использования в обороне очень значителен: такой беспилотник может уничтожить вражеские установки на миллионы долларов. Увеличение числа дронов на передовой делает более технологичными боевые операции против российских оккупантов, указано на портале.

Для эффективной борьбы против армии России необходимо производить миллионы дронов для Украинских вооруженных сил в год. Поддерживая этот проект, люди не только помогают обеспечить безопасность украинских военных, но и поддерживают оборонную и военную индустрию Латвии, подчеркивают авторы инициативы. Проект реализуется в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

По информации на портале "Ziedot.lv", на данный момент на закупку дронов латвийское общество пожертвовало 127 841 евро.

#война РФ и Украины #МИД
