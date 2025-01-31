Ежегодно в конце января или начале февраля в латвийском парламенте проходят дебаты по внешней политике — они приурочены к очередной годовщине международного признания Латвии де–юре 26 января 1921 года. Дебаты этого года в Сейме прошли вчера.

День долгих выступлений

По традиции в зале пленарных заседаний во время таких дебатов присутствует и президент — Эдгарс Ринкевич вчера эту традицию не нарушил. Поясним: хотя в основе дебатов лежит доклад МИД Латвии об итогах минувшего года во внешней политике и планов на этот год, никаких голосований по докладу и по итогам заседания не проводится — считается, что депутаты и министры высказали свою позицию и все стороны приняли ее к сведению.

Вчера в гостевом зале, опять–таки по традиции, присутствовали латвийские дипломаты и представители аккредитованных в Латвии зарубежных посольств.

Темы, которые затрагивали выступающие с трибуны, легко было предсказать заранее — война в Украине и действия России, изменения в мире после прихода к власти в США Дональда Трампа, работа посольств и не только по привлечению инвестиций в латвийскую экономику.

Поворотный момент в истории

"34 года назад мы вышли на улицы Риги, строили и стояли на баррикадах, чтобы защитить свободу, ее идеи, мы выступили против оккупационной власти. Но и сегодня мы находимся на критическом повороте истории.

Нас ожидают серьезные перемены. Знакомый нам мировой порядок находится под серьезным давлением. Это тот порядок, который базируется на уставе ООН. Он не допускает агрессию или применение силы против других стран. Как мы видим, агрессия России этот порядок серьезно нарушила. Исход войны в Украине повлияет и на наши жизненные интересы и отразится далеко за пределами Украины. У этой войны глобальное влияние.

Российская Федерация — это страна с имперскими, колониальными амбициями. Поэтому слабая Россия — это самая лучшая гарантия безопасности для всех ее соседей, а особенно для тех стран, которые не находятся в НАТО и Евросоюзе", — заявила с трибуны Сейма глава МИДа Байба Браже, особо подчеркнув, что "для Латвии сейчас нет военной угрозы".

Министр иностранных дел высказалась за дальнейшее укрепление связей с нынешней американской администрацией. Байба Браже напомнила, что на днях ей одной из первых позвонил новый госсекретарь США Марко Рубио, и сама госпожа Браже на следующей неделе отправляется в Вашингтон для встречи с американскими коллегами.

Спикер Сейма Дайга Миериня значительную часть своей речи посвятила войне в Украине и предупредила, что "агрессор не остановится", поэтому нужно наращивать помощь Украине и рационально, эффективно использовать те средства, которые в госбюджете предусмотрены на оборону.

Защищать с первого сантиметра

Тему помощи Украине развила и премьер Эвика Силиня, сообщив, что бронетранспортеры Patria, которые начали производить в Латвии, поступят и Украине. Говоря о международных делах, глава правительства заявила о поддержке Латвией лидерства США в мире и о том, что Латвии необходимо привлекать больше американских инвестиций и бизнеса.

Премьер выразила уверенность, что Латвия и ее союзники будут защищать территорию всех стран НАТО с первого сантиметра. "Когда я встречалась с канцлером Германии Шольцом, он меня заверил, что Германия будет защищать Латвию с первого сантиметра ее территории — так, как будто речь идет о немецкой территории. И это не пустые слова!" — сказала Эвика Силиня.

Премьер затронула и тему эффективного использования средств еврофондов, которые выделены Латвии в большом объеме: если в прошлом году нам были доступны 2,1 млрд евро, то в этом уже 2,7 млрд евро! Средства из ЕС идут и на поддержку нашей военной промышленности, и на обустройство восточной границы.

В свою очередь, депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава пожурил тех латвийских журналистов и общественных деятелей, которые "развернули очень негативную кампанию против новой администрации США".

Домбрава, в отличие от этих деятелей, не сомневается в укреплении отношений Латвии и США, а президент США начал делать то, что уже какое–то время делает Латвия — укреплять свои внешние границы и бороться с нелегальной миграцией.

Примечательно, что в ходе дебатов некоторые депутаты упрекнули латвийское правительство в отсутствии четкой позиции в вопросе о путях мирного урегулирования в Украине. На эти упреки отреагировала глава МИД Латвии Байба Браже:

"В России нет ни одного индикатора, ни одного инструмента, который был бы направлен на достижение мира. И для того, чтобы мы добились мира в Украине, нужно принудить Россию к миру. И в этом наша позиция: мир через силу. Поэтому не нужно мне говорить, что у Латвии нет своей позиции о мире в Украине!"

Кому нужна эта ООН?

Представители оппозиции указывали на слабые места в работе правительства. Так, депутат от Объединенного списка Эдвардс Смилтенс вообще усомнился, что Латвии нужно тратить силы и средства на то, чтобы получить место непостоянного члена Совбеза ООН. По мнению политика, ООН уже напоминает довоенную Лигу наций, которая была совершенно беспомощной организацией.

А лидер фракции "Стабильности!" Алексей Росликов напомнил, что панику и растерянность вызвало появление в небе над рижским аэропортом двух дронов. Ответственные службы не знали, как реагировать.

"И что тогда говорить своим зарубежным коллегам нашему министру иностранных дел? Чем она может гордиться?" — риторически поинтересовался политик.

"Вывести Латвию из болота"

В свою очередь, глава фракции "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в своем спиче в какой–то момент переключился с внешней политики на внутреннюю и затронул тему дееспособности нынешнего правительства. Поводом послужили слова представителя "зеленых крестьян" Аугуста Бригманиса о том, что "всему правительству нужен рестарт".

"Слово "рестарт" означает одно — новое правительство, поскольку нынешнее явно не тянет. И если эта коалиция не может справиться со своими обязанностями, не в состоянии обеспечить экономическое развитие страны, то нужно создавать новую коалицию. Чтобы государство наконец могло выбраться из болота и чтобы мы могли быть не самым слабым звеном во всем Евросоюзе и НАТО, а чтобы мы были сильнейшими!" — заявил политик.