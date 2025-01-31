Выступление министра иностранных дел Байбы Браже в Сейме завершилось неожиданным – глава МИД решила зачитать рэп.
«В заключение, с прицелом на будущее, процитирую современного классика. Рэпер Ансис, один из моих любимых:
«Мы поём наши песни, нашу силу и печали.
Мы поём нашу радость, наши грехи и шрамы.
Мы пропеваем стены пополам! Да, кирпичные стены!
Подними свой голос! Подними свой голос!», - зачитала она, добавив, что все, кто за обеспеченную, безопасную и суверенную Латвию, должны поднять свой голос.
"Noslēgumā ar skatu uz nākotni, es citēšu jaunāko laiku klasiku. Reperis @ansishh ir viens no maniem favorītiem.
Mēs dziedam savas dziesmas, savu spēku un bēdas Mēs dziedam savu prieku, savus grēkus un rētas Dziedam sienas uz pusēm! Jā, ķieģeļu…
