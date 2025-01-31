Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданное выступление в Сейме: глава МИД Браже решила зачитать рэп 2 1414

Политика
Дата публикации: 31.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданное выступление в Сейме: глава МИД Браже решила зачитать рэп

Выступление министра иностранных дел Байбы Браже в Сейме завершилось неожиданным – глава МИД решила зачитать рэп.

«В заключение, с прицелом на будущее, процитирую современного классика. Рэпер Ансис, один из моих любимых:

«Мы поём наши песни, нашу силу и печали.

Мы поём нашу радость, наши грехи и шрамы.

Мы пропеваем стены пополам! Да, кирпичные стены!

Подними свой голос! Подними свой голос!», - зачитала она, добавив, что все, кто за обеспеченную, безопасную и суверенную Латвию, должны поднять свой голос.

×
Читайте нас также:
#Байба Браже
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
24
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео