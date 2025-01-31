"Мы полагаемся на лидерство Америки, роль Европы, наш собственный потенциал сдерживания, на способность влиять на формирование миропорядка, обеспечивающего мир, безопасность, благосостояние и развитие", -заявила министр иностранных дел Байба Браже, обращаясь к депутатам Сейма и приглашенным иностранным дипломатам на ежегодных дебатах по вопросам внешней политики.

"Мы также видим, откуда дуют тревожные веяния, и мы должны считаться как с потенциальной эскалацией военных конфликтов в разных регионах, так и с обострением экономического соперничества, и с попытками авторитарных режимов продолжать подрывать международное право и институты", - указала она.

Министр добавила, что именно в этом контексте мы видим, как Северная Корея и Иран напрямую поддерживают российскую войну. "Мы также открыто выразили свою озабоченность Китаю в связи с тем, что он делает возможной войну России в Украине", - отметила Браже.

"Единственное, что имеет смысл, - это основательная проактивная работа, совместная работа, сотрудничество стран по всему миру, вместе со странами Балтии, вместе со странами Северной Европы и другими нашими партнерами по защите наших интересов, наших ценностей по разным вопросам. Поэтому по поручению премьер-министра я наладила активный диалог с новой администрацией США, побывала в Вашингтоне в декабре, на прошлой неделе мне позвонил госсекретарь США Марко Рубио, и я поеду повторно в Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с представителями новой администрации для налаживания диалога по самому широкому кругу вопросов", - заявила министр.

И в этом году приоритетом является и останется безопасность, подчеркнула Браже. "Мы входим в число лидеров альянса в плане вложений в безопасность и оборону, по которым мы приближаемся к 4% от ВВП и в ближайшие годы наш вклад будет еще больше. Конечно, нужен растущий внутренний валовой продукт, чтобы было, из чего вкладывать эти проценты", - отметила министр, подтвердив, что Латвия продолжит поддерживать и Украину, и Молдову, и другие страны в процессе реформ на пути в Евросоюз.

При этом она выразила сожаление, что Грузия от этого пути отдалилась. Министр также указала, что в прошлом году многое сделано для укрепления отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона и Латвия продолжает поддерживать конструктивные отношения с Китаем.