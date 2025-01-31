В ходе ежегодных дебатов Сейма по внешней политике депутат от оппозиции Эдвин Шноре (нацблок) раскритиковал продажу товаров российского производства в латвийских магазинах.
В своем выступлении политик напомнил, что в Латвии по-прежнему продаются различные товары, произведенные в России.
«Была борьба с ограничением поставок марганцевой руды», — сказал депутат, отметив, что необходимо работать гораздо активнее и принимать решения, которые положат конец транзиту различных товаров в Россию через Латвию.
Viss, kas plauktā, ir ražots Krievijā. Veikals "Lauku bauda" RIMI tirdzn.centrā Juglā Biķernieku ielā. pic.twitter.com/Alj2ChZdpk— Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) January 30, 2025
В социальных сетях политик опубликовал снимок из «Lauku bauda» в «Rimi» на улице Бикерниеку в Риге, где находятся целые полки с товарами из России.
