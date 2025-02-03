Прокуратура Швеции в понедельник отвергла возможность повреждения подводного оптоволоконного кабеля ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) в результате саботажа и постановила освободить болгарское судно, задержанное после инцидента.

"Расследование в связи с повреждением кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море показало, что оно не было следствием грубого саботажа. Поэтому принято решение отменить арест судна, подозреваемого в повреждении кабеля", - говорится в заявлении шведской прокуратуры.

Как заявил прокурор Матс Люнгквист, в то же время было установлено, что ущерб был причинен задержанным судном, однако повреждение кабеля повлекла комбинация неблагоприятных условий - погоды, недостатков оборудования судна и нехватка навыков судоходства.

В отделе общественных отношений Госполиции Латвии агентству ЛЕТА сообщили, что полиция продолжает расследование уголовного дела о повреждении кабеля по трем статьям Уголовного закона, в том числе о вредительстве. В настоящее время у полиции нет информации, которая могла бы послужить основанием для прекращения или переквалификации дела.

Как сообщалось, подводный оптоволоконный кабель ЛГЦРТ был поврежден на участке Вентспилс-Готланд в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии 26 января.

В связи с этим инцидентом власти Швеции арестовали плавающий под флагом Мальты сухогруз "Vezhen". Болгарское пароходство "Navigation Maritime Bulgares", которому принадлежит судно, отрицало умышленное повреждение кабеля.