Жесткое предупреждение: Домбровскис готов защищать ЕС от Трампа 3 2230

Политика
Дата публикации: 03.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жесткое предупреждение: Домбровскис готов защищать ЕС от Трампа
ФОТО: Global Look Press

Домбровскис заявил о готовности к защите от всех действий Трампа.

Евросоюз готов ответить на все недружественные действия властей США при президенте Дональде Трампе и защитить свои экономические интересы, ценности и права, если возникнет такая необходимость. Об этом в интервью CNBC заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Рассуждая о возможной торговой войне на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чиновник подчеркнул, что США и Европа являются стратегическими союзниками, поэтому Брюсселю не хотелось бы обострять ситуацию. Напротив, в настоящее время ведутся переговоры с представителями Белого дома для снятия напряженности.

Поводом для слов об ответных мерах стали неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в отношении Евросоюза, если тот не исправит ситуацию с несправедливым, по мнению республиканца, торговым балансом. Для этого, уверен он, Европа должна увеличить закупки американских нефти и газа.

Европа не против покупать у США больше энергоресурсов, однако стороны могут не сойтись как в цене, так и в объемах увеличения, из-за чего риски торговых войн сохраняются. Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупреждала, что закупка нефти и газа в США принесет меньше проблем, чем торговая война.

Накануне, 21 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил Трампа, что если тот решится ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, то ему придется закупать критически важные минералы в Венесуэле, Китае или России.

