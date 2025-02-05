«Какого черта мы не можем собраться и защитить себя?» - Кажоциньш 3 941

Дата публикации: 05.02.2025
Изображение к статье: «Какого черта мы не можем собраться и защитить себя?» - Кажоциньш

Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро по защите конституции (SAB), поделился в эфире TV24 своим видением европейской безопасности и отношений с Соединенными Штатами, особенно в отношении заявлений бывшего президента США Дональда Трампа об ответственности Европы за оборону.

Янис Кажоциньш отметил, что критика, высказанная во время первого президентства Трампа относительно ответственности Европы в вопросах обороны, не является чем-то новым. «Трамп, например, подчеркнул, что Европа, особенно Германия, должна нести большую ответственность за собственную безопасность. Он указал на то, что, выплачивая большие суммы денег за российский газ, Европа фактически финансирует российское вооружение и угрозы Германии, а затем ожидает, что американские налогоплательщики будут все это защищать», - сказал Казоциньш. Он добавил, что такой подход США не является чем-то необычным и отражает давнюю напряженность между Европой и Америкой по вопросам обороны.

Кажоциньш отметил, что ВВП Европы в десять раз больше, чем у России, и спросил: «Какого черта мы не можем собраться и защитить себя?»

Он выразил обеспокоенность тем, что такое отношение не только ослабляет европейский самоконтроль, но и отражает давнюю зависимость от внешней поддержки, которую, по мнению Кажоциньша, необходимо изменить.

Янис Кажоциньш напомнил о концепции обороны НАТО на 360 градусов, которая учитывает все геополитические направления — с востока, юга и севера. «Мы часто говорим о Востоке и нашем сотрудничестве с партнерами на Юге, но забываем о Севере — Гренландии, которая является важным геополитическим регионом между Россией, США и Канадой», — добавил он, подчеркнув, что эта территория — не просто островной комплекс, но и стратегически важный военный пункт.

