Ринкевич определил важнейшее вооружение для обороны страны

Политика
Дата публикации: 05.02.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич определил важнейшее вооружение для обороны страны
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич обсудил с министром обороны Андрисом Спрудсом важнейшие закупки для оборонных нужд, подчеркнув важность развития средств противовоздушной обороны и обеспечения Национальных вооруженных сил (НВС) вооружением, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Также во время встречи обсуждалось увеличение присутствия союзников НАТО и выполнение задач Латвии как принимающей страны, в том числе развитие военной инфраструктуры.

Министр обороны проинформировал президента о развитии военного полигона "Селия".

Ринкевич подчеркнул, что оценка угроз определяет общие цели развития боеспособности и Латвии, и всего альянса для обеспечения эффективного сдерживания и реализации оборонных планов НАТО.

"Оборонные возможности стоят денег, поэтому мы должны найти способ, как увеличить финансирование безопасности и обороны", - процитировал слова президента Дрегерис.

Президент также обсудил с министром обороны запланированное на 19 февраля заседание Совета по национальной безопасности, на котором будут обсуждаться увеличение расходов на оборону и необходимость укрепления потенциала НВС в соответствии с целями НАТО.

