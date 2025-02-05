Страны Балтии максимально подготовились к тому, чтобы отключиться от совместной энергосистемы c Россией, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединиться к единой европейской электросети, но нельзя исключать провокаций, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что органы безопасности Латвии и других стран находятся в состоянии повышенной готовности, как и учреждения и предприятия, отвечающие за электроснабжение.

Ринкевич отметил, что ему понятны опасения, однако это событие является важнейшим шагом к укреплению безопасности Латвии после отказа от российских газа и нефти. Президент подчеркнул, что важно работать над тем, чтобы независимость Латвии укреплялась и в сфере электроэнергетики.

"Это был долгий и довольно сложный путь, но теперь мы находимся в завершающей стадии", - сказал президент.

По словам Ринкевича, еще следует ожидать дезинформационных кампаний и возможных провокационных "выходок", однако меры, которые предпринимаются для укрепления независимости в сфере энергетики, крайне важны.

Силиня со своей стороны отметила, что во время переходного процесса в обеспечении безопасности будут задействованы Национальные вооруженные силы и Земессардзе.

Премьер-министр сообщила, что сегодня в 14:00 запланировано одно из завершающих совещаний представителей различных служб в Кабинете министров, на котором будет обсуждаться готовность к отключению.

Силиня отметила, что для синхронизации с европейской электросетью в Латвии имеется необходимое оборудование для обеспечения мощностей, которые гарантируют сбалансированность электроснабжения.

Она также напомнила, что все три страны Балтии вели совместную работу, выясняя, как поддержать друг друга в случае, если у какой-либо из стран возникнет нехватка или перебои в электроснабжении. Теплая погода повышает гарантии обеспечения необходимых мощностей, добавила премьер-министр.

Она также указала, что подготовлен план действий в кризисной ситуации, который позволит принять необходимые решения. "Готовность высока", - подчеркнула Силиня.

Премьер призвала жителей следить за официальными каналами СМИ, где будет публиковаться информация о происходящем.

"Понятно, что риски есть, мы это прекрасно понимаем, но есть и разные резервные планы, как справиться с ними", - подчеркнула Силиня.

Премьер рассчитывает, что учреждения согласовали между собой действия, перенесли на лето резервные работы, которые были запланированы на зиму, чтобы обеспечить гораздо более плавный процесс перехода.