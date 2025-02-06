Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Браже отправили на разведку в логово Трампа: глава МИД ЛР улетела в Вашингтон 2 1295

Политика
Дата публикации: 06.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Браже отправили на разведку в логово Трампа: глава МИД ЛР улетела в Вашингтон
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже вместе с остальными министрами иностранных дел стран Балтии отправилась с рабочим визитом в США.

Как сообщили агентству в Министерстве иностранных дел, до 7 февраля у Браже в Вашингтоне запланированы встречи с Палатой представителей и Сенатом США, несколькими аналитическими центрами, которые включены в планирование внешнеполитического стратегического направления новой администрации США, она также примет участие в конференции аналитического центра по международной безопасности Globsec.

Как отмечают в МИД, на трансатлантическом форуме Globsec собираются политики, руководители компаний и эксперты, чтобы обсудить вопросы трансатлантических отношений, безопасности и обороны, искусственного интеллекта, торговли и энергетики. На конференции участники дискуссий концентрируются на практических решениях и возможностях сотрудничества.

В рамках визита Браже выступит перед участниками организованного Торговой палатой США форума профессионалов политики кибербезопасности, на котором во второй раз будет вручена ежегодная премия, а также примет участие в круглом столе с членами Бизнес–ассоциации Америки и Центральной Европы.

Кроме того, у министра запланированы интервью американским СМИ.

В МИД заявили, что цель визита — углубление отношений с США, в том числе в рамках НАТО, региона и двусторонних, а также обсуждение сотрудничества по поддержке Украины и сдерживанию России.

Это первый визит столь высокопоставленного члена правительства ЛР в США после вступления в президентскую должность Дональда Трампа. Узнать, какие настроения царят в Вашингтоне и к чему нам готовиться, сейчас будет нелишним.

×
Читайте нас также:
#глава МИДа
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
25
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео