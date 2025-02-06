Министр иностранных дел Латвии Байба Браже вместе с остальными министрами иностранных дел стран Балтии отправилась с рабочим визитом в США.

Как сообщили агентству в Министерстве иностранных дел, до 7 февраля у Браже в Вашингтоне запланированы встречи с Палатой представителей и Сенатом США, несколькими аналитическими центрами, которые включены в планирование внешнеполитического стратегического направления новой администрации США, она также примет участие в конференции аналитического центра по международной безопасности Globsec.

Как отмечают в МИД, на трансатлантическом форуме Globsec собираются политики, руководители компаний и эксперты, чтобы обсудить вопросы трансатлантических отношений, безопасности и обороны, искусственного интеллекта, торговли и энергетики. На конференции участники дискуссий концентрируются на практических решениях и возможностях сотрудничества.

В рамках визита Браже выступит перед участниками организованного Торговой палатой США форума профессионалов политики кибербезопасности, на котором во второй раз будет вручена ежегодная премия, а также примет участие в круглом столе с членами Бизнес–ассоциации Америки и Центральной Европы.

Кроме того, у министра запланированы интервью американским СМИ.

В МИД заявили, что цель визита — углубление отношений с США, в том числе в рамках НАТО, региона и двусторонних, а также обсуждение сотрудничества по поддержке Украины и сдерживанию России.

Это первый визит столь высокопоставленного члена правительства ЛР в США после вступления в президентскую должность Дональда Трампа. Узнать, какие настроения царят в Вашингтоне и к чему нам готовиться, сейчас будет нелишним.