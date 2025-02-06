Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) обратился в Европейскую прокуратуру с призывом не распространять в период предвыборной кампании информацию о политиках, вовлеченных в уголовные процессы, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь ЛСС Лиене Ужуле.

По мнению ЛСС, пока в уголовном процессе не приняты окончательные решения по конкретным фигурантам, информация, необоснованно распространяемая в СМИ в предвыборный период, может нанести непропорциональный и непоправимый ущерб репутации, а также существенно повлиять на общественное мнение и результаты выборов.

Союз самоуправлений отмечает, что с 2023 года Европейская прокуратура ведет уголовные дела в ряде самоуправлений по обвинению в мошенничестве со структурными фондами ЕС и государственным бюджетом Латвии, но приговоров по этим делам пока нет.

Организация считает, что презумпция невиновности должна соблюдаться, и в период с 8 февраля по 7 июня не нужно влиять на мнение общества о конкретных депутатах, создавая впечатление, что они причастны к совершению уголовных преступлений.

Депутаты самоуправлений, в отношении которых Европейская прокуратура возбудила уголовные дела, являются кандидатами и на предстоящих местных выборах, поэтому ожидается, что к ним будет приковано повышенное внимание.