Силиня сделала это предложение Броксу во время выступления в его подкасте "Virziens" ("Направление").

Советник премьер-министра по стратегической коммуникации Элина Лидере подтвердила, что предложение сделано всерьез и Брокс уже выразил готовность возглавить новую структуру безвозмездно.

В твиттере Брокс написал, что Латвии необходимо такое же агентство по эффективному управлению, как Департамент эффективности правительства США, или DOGE. "Мы договорились об этой инициативе с премьер-министром Эвикой Силиней! (...) Теперь начинается настоящее испытание - сможем ли мы выполнить договоренность и реализовать этот важный для Латвии шаг", - пишет Брокс.

Президент США Дональд Трамп в середине января объявил, что его единомышленник, миллиардер Илон Маск возглавит Департамент эффективности - новую структуру, которой поручено сократить расходы федерального правительства.