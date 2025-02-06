В Латвии появился свой Илон Маск - он будет поднимать эффективность госуправления

Политика
Дата публикации: 06.02.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии появился свой Илон Маск - он будет поднимать эффективность госуправления
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня предложила предпринимателю Армандсу Броксу возглавить структуру, которая займется повышением эффективности управления государственными учреждениями.

Силиня сделала это предложение Броксу во время выступления в его подкасте "Virziens" ("Направление").

Советник премьер-министра по стратегической коммуникации Элина Лидере подтвердила, что предложение сделано всерьез и Брокс уже выразил готовность возглавить новую структуру безвозмездно.

В твиттере Брокс написал, что Латвии необходимо такое же агентство по эффективному управлению, как Департамент эффективности правительства США, или DOGE. "Мы договорились об этой инициативе с премьер-министром Эвикой Силиней! (...) Теперь начинается настоящее испытание - сможем ли мы выполнить договоренность и реализовать этот важный для Латвии шаг", - пишет Брокс.

Президент США Дональд Трамп в середине января объявил, что его единомышленник, миллиардер Илон Маск возглавит Департамент эффективности - новую структуру, которой поручено сократить расходы федерального правительства.

