Представители партии «Национал-демократы» выступили с громким разоблачением премьер-министра Эвики Силини, указав, на кого та подписана в социальных сетях.
«Ради интереса иногда стоит посмотреть, за кем следит в социальных сетях третье по значимости должностное лицо нашей страны — премьер-министр Эвика Силиня», - указали представители партии в микроблоге «Х».
🤔 Intereses pēc dažreiz der palūkoties, kam sociālajos seko mūsu valsts trešā augstākā amatpersona - premjerministre Evika Siliņa @EvikaSilina pic.twitter.com/jfmu1PXB0U— Nacionāldemokrāti (@ndemokratiLV) February 6, 2025
«Наше внимание привлекла актриса и певица Ольга Бузова из России, которая не скрывает своего энтузиазма по отношению к России ни в описании своего профиля, ни в публикуемом контенте. (например, это видео было опубликовано в сентябре прошлого года)», - отметили «Национал-демократы», добавив видео Бузовой «Made in Russia».
🚨 Mūsu uzmanību piesaistīja aktrise un dziedātāja Olga Buzova no krievijas, kura ne sava profila aprakstā, ne publicētajā saturā neslēpj sajūsmu par krieviju. (piem., šis video publicēts pērn septembrī) pic.twitter.com/UPBZEFBvGG— Nacionāldemokrāti (@ndemokratiLV) February 6, 2025
«Это еще одно доказательство того, что поддержка Украины со стороны Эвики Силини остается только на словах — даже в мыслях, похоже, наш премьер-министр на стороне России», - подытожили представители партии.
Šis ir kārtējais pierādījums, ka atbalsts Ukrainai no Evikas Siliņas puses ir tikai vārdos - pat prātā, kā izskatās, mūsu premjere ir kopā ar krieviju.— Nacionāldemokrāti (@ndemokratiLV) February 6, 2025
Премьер-министр Эвика Силиня пока никак не комментировала обвинения.
